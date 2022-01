Elza Soares disse a familiares que iria morrer, relata empresário

Pedro Loureiro, empresário de Elza Soares, descreveu momentos da cantora antes de falecer na tarde dessa quinta-feira, 20. Em entrevista ao portal G1, ele afirmou que Elza estava bem e havia gravado um DVD em 17 e 18 de janeiro. “Acordou hoje e fez fisioterapia. Tudo normal. A gente até percebeu um leve cansaço nela, uma respiração mais ofegante, mas achamos que foi por causa da fisioterapia”, relatou o empresário.

Depois disso, segundo ele, Elza pediu para descansar e apresentou uma fala embolada, o que chamou atenção dele e de familiares que estavam com a cantora. Notando a preocupação deles, Elza chegou a brigar com todos, afirmando que estava bem. Pouco depois, voltou a se dirigir a eles e declarou: “Eu acho que eu vou morrer”. A declaração alertou os familiares, que verificaram alterações em sua pressão e oxigenação.

Pedro e os familiares avisaram ao médico da cantora, que solicitou o envio de uma ambulância ao local por precaução. 40 minutos depois, porém, Elza mudou o semblante, até apagar completamente. “Foi uma morte tranquila, sem traumas, sem motivo. Morreu de causas naturais. Esse, aliás, era um grande medo dela: ter uma morte sofrida, por doença. Hoje, ela simplesmente desligou”, descreveu o empresário.

Sua morte por causas naturais foi eventualmente confirmada. Elza será velada no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, com cerimônia aberta ao público a partir das 10 horas (horário de Brasília). O corpo da cantora será sepultado no setor do Cristo Redentor do Jardim da Saudade Sulacap, também no Rio, onde ocorrerá uma homenagem na capela VIP. “Vamos fazer um velório à altura dela, de rainha, para que os fãs possam se despedir dela”, afirmou Pedro.

Ele ressaltou que Elza estava com a saúde perfeita e em seu melhor momento de vida. “Seus últimos dias foram de uma rainha. Ela gravou DVD, cantou, estava de casa nova, uma cobertura que ela comprou. Estava superfeliz, superbem e morreu no auge de seus 70 anos de carreira. Com tudo que ela demorou uma vida inteira para conquistar. No DVD, a última música que ela cantou, cantou em vida, foi: ‘Me deixem cantar até o fim’”.



