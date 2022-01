Antivacina, Elizangela está em estado grave por sequelas da Covid-19

Aos 67 anos, a atriz Elizangela está internada em estado grave após testar positivo para Covid-19. A artista, que já havia se posicionado contra o imunizante nas redes sociais, não tomou nenhuma das doses. Segundo informações do G1, os testes mais recentes de Elizangela já apresentam resultados negativos, porém as sequelas permanecem e ela apresenta problemas no sistema respiratório.

A intérprete está no CTI (Centro de Terapia Intensivo) do Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio. A assessoria de imprensa da artista afirmou ao G1 que ela é "rebelde" e se recusou a tomar a vacina. Segundo a Prefeitura de Guapimirim, Elizangela já tinha ido até a unidade médica na semana passada com mal estar na última semana.

Nas redes sociais, Elizangela chegou a comparar vacinação com estupro. “Penetração forçada sem consentimento... É estupro”, escreveu na legenda de uma foto de seringa.



A atriz é conhecida por papéis nas novelas da TV Globo. Atuou em folhetins como "Roque Santeiro", "Senhora do Destino", "Cobras e Lagartos" e "A Favorita". Em 2017, em "A Força do Querer", deu vida à personagem Aurora, mãe da protagonista Bibi Perigosa, vivida por Juliana Paes.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elizangela (@atrizelizangela)

