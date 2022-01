Meat Loaf, conhecido por "Bat Out of Hell", morre aos 74 anos

O cantor e ator Meat Loaf, nome artístico de Michael Lee Aday, morreu aos 74 anos. A informação foi divulgada através de um comunicado na página oficial do artista no Facebook. A causa da morte não foi divulgada.

A publicação conta que o artista morreu ao lado de sua esposa Deborah, das filhas Pearl e Amanda, e de amigos próximos. "Nós sabemos o quanto ele significou para muitos de vocês e realmente agradecemos todo o amor e apoio enquanto passamos por esse momento de luto pela perda de um artista tão inspirador e um lindo homem. Agradecemos pela compreensão de que precisamos de privacidade nesse momento", diz um trecho do comunicado.

Sobre o assunto Elza Sores foi obrigada pelo pai a casar com apenas 12 anos de idade

Berlinale surpreende ao manter edição de 2022 presencial

2012: Morre Curt Meyer-Clason, tradutor de obras ibero-americanas para o alemão

Elza Soares disse a familiares que iria morrer, relata empresário

Velório de Elza Soares no Theatro Municipal do Rio é aberto ao público

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Meat Loaf nasceu em Dallas, no Texas, e iniciou a carreira artística na década de 1970, participando dos musicais "Hair" e "The Rocky Horror Show". Em 1977, lançou o álbum "Bat Out of Hell", que é um dos dez mais vendidos de todos os tempos.

Com mais de seis décadas de carreira, o artista vendeu mais de 100 milhões de álbuns. Entre suas músicas de sucesso estão "I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)", "Paradise By The Dashboard Light" e "Two Out Of Three Ain't Bad". Ele também teve carreira como ator, participando de filmes como "Clube da Luta" (1999) e "The Rocky Horror Picture Show" (1975).

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags