Chen, do grupo de k-pop EXO, anuncia nascimento de segundo filho

A empresa de Chen confirmou o nascimento do segundo filho, mas não deu detalhes sobre o sexo do bebê

Chen, do grupo de k-pop EXO, se tornou pai de seu segundo filho. As informações foram divulgadas pela empresa SM Entertainment para o portal Xsports News.

A gravidez de sua esposa havia sido anunciada em novembro do ano passado. Mas não há detalhes sobre o sexo do bebê.

O artista teve sua primeira filha em abril de 2020, após confirmar, meses antes, que casaria com sua namorada. A mulher dele, entretanto, não é famosa e teve sua identidade preservada do conhecimento do público.

No momento, o artista cumpre alistamento militar obrigatório no exército da Coreia do Sul. Sua dispensa está prevista para o fim deste ano.

O cantor sul-coreano Chen é um dos integrantes do EXO, que tem alguns de seus membros cumprindo o serviço militar. O grupo é um dos mais populares da terceira geração e tem músicas como “Love Shot”, “Lotto”, “Don’t Fight The Feeling” e “Obsession”.



