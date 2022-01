Bono Vox diz ter vergonha das músicas do U2: "me faz estremecer um pouco"

Bono Vox, vocalista da banda de rock U2, confessou ter vergonha em entrevista ao "Awards Chatter", do The Hollywood Reporter

Um vocalista que tem vergonha das próprias músicas? Em entrevista ao podcast “Awards Chatter”, do The Holywood Reporter, Bono Vox admitiu que se sente constrangido com a maioria das canções da banda U2.

“Eu estava no carro quando uma de nossas músicas tocou no rádio e estava, como dizemos em Dublin, 'escarlate'. Estou tão envergonhado. O que eu mais ouço é ‘Miss Sarajevo’, com Luciano Pavarotti, essa é genuína. A maioria das outras (músicas) me faz estremecer um pouco”, diz.

O artista ainda acredita que o grupo de rock irlandês causa um certo nível de constrangimento. “Acho que o U2 empurra muito o barco para o constrangimento, e talvez esse seja o lugar para se estar como artista? Você sabe, bem no limite do seu nível de constrangimento”, analisa.

Bono Vox também falou sobre não gostar do nome da banda, ao qual sempre foi contra desde o início da carreira. Mas a ideia tinha sido do empresário Paul McGuiness. “Não, não gosto desse nome. Eu ainda não gosto muito do nome”, opina.



