Inspirado em Legião Urbana, "Eduardo e Mônica" estreia nos cinemas

Em 1986, Renato Russo cantava sobre Eduardo e Mônica, dois personagens que, apesar das diferenças, viveram uma história de amor. A canção foi um sucesso nacional e é lembrada até os dias de hoje, tanto que sua premissa inspirou o filme que leva o mesmo nome da música: “Eduardo e Mônica”.

A comédia romântica é dirigida por René Sampaio e produzida por Bianca De Felippes, que já trabalharam juntos no longa-metragem “Faroeste Caboclo" (2013), também inspirado na música homônima da banda Legião Urbana. A produção foi vista por mais de 1,5 milhão de espectadores.

Após uma série de adiamentos, devido a pandemia de Covid-19, é a vez de “Eduardo e Mônica” estrear nos cinemas. O filme já passou por festivais internacionais renomados, como os de Miami e Edmonton, onde conquistou em 2020 o prêmio de Melhor Filme. Nesta quinta-feira, 20 de janeiro, o longa estreia em aproximadamente 500 cinemas no Brasil.

Com Alice Braga e Gabriel Leone nos papéis-título, o longa foi gravado em Brasília, no Rio de Janeiro e na Chapada dos Veadeiros. As filmagens foram feitas em 2018 e duraram oito semanas. A história se passa nos anos 80, em Brasília, e acompanha Eduardo e Mônica ao tentarem viver um relacionamento em meio às diferenças.

“O filme é uma delicada história de amor que fala, entre outras coisas, sobre como é possível amar e respeitar quem pensa muito diferente de você. Em alguma medida, todos já foram o Eduardo ou a Mônica em alguma relação’, descreve o diretor René Sampaio em nota à imprensa. “Era muito importante para a gente ser fiel ao espírito do Renato. Das músicas compostas por ele, esta é a mais solar. Então, a ideia era manter essa energia’, pontua Bianca De Felippes.

O elenco também é formado por Otávio Augusto como Bira, avô de Eduardo; Juliana Carneiro da Cunha como Lara, mãe de Mônica; Victor Lamoglia no papel de Inácio, amigo de Eduardo; Bruna Spínola como Karina, irmã da Mônica; e Fabrício Boliveira em participação especial. O roteiro é assinado por Matheus Souza em parceria com Claudia Souto, Michele Frantz e Jéssica Candal.

Um dos desafios do filme foi transformar uma canção de apenas 4 minutos e 32 segundos em um filme de quase duas horas. “Não é muito simples. A música é muito centrada nas diferenças dos dois, mas possui saltos temporais. Entender o que aconteceu do momento em que eles se conheceram até quando começaram a namorar e reproduzir isso foi delicioso. Tínhamos as pistas sobre o relacionamento deles, mas faltava esse meio, construir esse recheio”, explica Gabriel Leone, o “Eduardo” do filme.

A atriz Alice Braga ressalta o desafio de criar um romance entre personagens com personalidades distintas, além da diferença de idade. “Foi preciso criar uma espinha dorsal de cada um deles e entender como ser possível essa mulher se apaixonar por um garoto e como seria essa jornada”.

Sempre fez parte dos sonhos de René Sampaio transformar as canções de Legião Urbana em produções audiovisuais. “Quando eu era moleque e já queria ser diretor, eu sabia que queria fazer ‘Faroeste Caboclo’ e deu certo. Mas eu sempre quis ver outras duas. ‘Eduardo e Mônica’ era mais uma. Agora, quero fazer a terceira música”, revela. Apesar disso, manteve em segredo o nome da próxima música que deve ganhar um filme para chamar de seu.

Para ele, além do desafio de tornar uma história contada em pouco mais de 4 minutos em um filme de horas, o filme “Eduardo e Mônica” precisa convencer o público de que apesar das diferenças, o amor entre o casal era verdadeiro, o que ele acredita ter alcançado.

Inspiração em casal de amigos

Renato Russo (1960-1996) se inspirou em diversas pessoas conhecidas para criar os personagens Eduardo e Mônica de sua célebre canção, que foi apresentada pela primeira vez, em 1982, no álbum "O Trovador Solitário", com apenas voz e violão. A versão mais conhecida é a regravação que aparece no álbum "Dois", de 1986, com um final diferente. O músico afirmava que vários amigos o ajudaram a criar Eduardo, como Philippe Seabra, André Pretorius, Dado Villa-Lobos e até ele mesmo, Renato, dizia ser Eduardo, só que menos bobo.

Só não havia dúvida sobre a inspiração para Mônica: sua grande amiga Leonice de Araújo Coimbra, ou apenas Leo Coimbra, casada com Fernando Coimbra, hoje embaixador do Brasil no México. Casados há 42 anos, eles se tornaram a inspiração oficial para os personagens.

Eles conheceram o músico nos anos 1980, em um centro acadêmico da Universidade de Brasília, onde Fernando estudava Antropologia. Depois do show, logo desenvolveram uma amizade fraterna.

Renato tinha um especial carinho por Leonice, amiga para quem ele apresentava seus trabalhos ainda na fase de criação. Foi por telefone, por exemplo, que ela ouviu pela primeira vez a interpretação de "Eduardo e Mônica", dizendo que ela e Fernando, além de um outro casal de amigos tinham sido sua fonte de inspiração. Como uma da poucas semelhanças com a personagem era a tinta no cabelo, Leonice não se importou tanto com a história.

"Da canção, só me encaixo quando ele diz que Mônica adorava os filmes de Godard e tinha tinta no cabelo - como sou artista plástica, às vezes tinha mesmo tinta no cabelo. Apesar de ter tido avó alemã, não falo nada dessa língua. E nunca fiz Medicina. Temos três filhos. Na época da música, os meninos eram pequenos, e nenhum deles ficou de recuperação. Talvez o que ele quisesse mostrar é que duas pessoas podem se encontrar, se casar e ser felizes juntas, mesmo que venham de realidades diferentes", destacou ela em 2004, em entrevista à revista Flashback.

Leonice sempre manteve um contato muito próximo e carinhoso com Renato Russo, a ponto de ela ter sido uma das primeira pessoas para quem o músico revelou ter contraído o vírus da aids. Na época, ela era mãe de dois filhos do primeiro casamento e namorava Fernando, que era, de fato, mais novo que ela.

Mesmo com as constantes viagens do casal por conta das obrigações diplomáticas de Fernando, Renato Russo se manteve próximo da família, a ponto de deixar boas recordações em Nina, filha de Leo e Fernando. "Lembro como se fosse ontem o som da sua voz, suas brincadeiras, seu jeitinho", escreveu ela, no Instagram. (Agência Estado)

