Dona do hit "Assalto perigoso", MC Melody anuncia show em Fortaleza

Conhecida por "Fala Mal de Mim", "No Batidão", "Fake Amor" e "Assalto Perigoso", a cantora de 14 anos fará o show na capital cearense em abril

A cantora Melody de 14 anos está com data marcada para vir à Fortaleza. Nesta quinta-feira, 20 de janeiro, a artista foi anunciada como atração do Gandaia Club em show inédito na capital cearense no dia 2 de abril.

Desde criança, Melody é destaque na música, colecionando sucessos como "Fala Mal de Mim”, “No Batidão”, “To Bem To Zen” e “Os Quatro Movimentos”. A cantora se popularizou ainda mais em 2021 ao lançar a versão piseiro de sucessos do pop, como "Assalto Perigoso", que vem de "Positions" de Ariana Grande.

Fã de Anitta, Melody também lançou uma versão de "Faking Love" em piseiro, chamada "Fake Amor". A música acabou saindo do ar por conta de direitos autorais.

Os ingressos para o show de Melody no Gandaia Club ainda não estão à venda, mas através das redes sociais, foi informado que em breve as vendas antecipadas serão iniciadas.

