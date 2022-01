Robert Pattinson é cotado para novo filme de Bong Joon-Ho, de "Parasita"

De acordo com o Deadline, o diretor Bong Joon-Ho, de "Parasita", está planejando fazer um novo filme baseado no livro "Mickey7", de Edward Ashton

Depois do filme sul-coreano “Parasita” se tornar um dos grandes destaques da indústria cinematográfica nos últimos anos, seu diretor, Bong Joon-Ho, está no processo de decidir sua próxima produção. De acordo com o Deadline, ele planeja adaptar o livro “Mickey7”, de Edward Ashton, para os cinemas.

Adaptação deve firmar a parceria de Bong Joon-Ho com a Warner Bros. Segundo o portal estadunidense, o diretor planeja colocar Robert Pattinson (“Crepúsculo” e “The Batman) em seu elenco principal.

Na história, Mickey7 é um empregado em expedição para colonizar o mundo gelado de Nifleim. Sempre que há uma missão perigosa, os humanos se apoiam no protagonista. E, quando seu corpo morre, outro é regenerado com as memórias intactas.

Quando ele vai para um trabalho de rotina e desaparece, todos presumem que está morto. Por causa disso, criam o “Mickey8”. Mas, em um determinado momento, Mickey7 retorna e não permitirá que outro tome seu lugar. O livro ainda será publicado neste ano.



