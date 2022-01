Com show extra, Harry Styles anuncia novas datas para turnê no Brasil

Com a turnê "Love On Tour", Harry Styles faz shows no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Curitiba em dezembro deste ano

Harry Styles anunciou as novas datas para a turnê “Love On Tour” no Brasil. Após ter os shows adiados por tempo indeterminado por causa da pandemia do coronavírus, o cantor divulgou que fará três shows em cidades brasileiras em dezembro deste ano.

A apresentação de São Paulo está marcada para acontecer no dia 6 de dezembro, enquanto a do Rio de Janeiro ocorrerá no dia 8. Além dessas duas capitais, o artista também passará por Curitiba no dia 10 de dezembro.

Os ingressos para São Paulo começam a ser vendidos na quinta-feira, 20 de janeiro, no site da Eventim. Já as entradas do Rio de Janeiro e de Curitiba estarão disponíveis a partir da próxima quarta-feira, 26 de janeiro. Os fãs que adquiriram os ingressos anteriormente permanecem com a compra validada para as novas datas.

A turnê “Love On Tour” faz referência ao último álbum do artista, “Fine Line”. O disco conta com músicas como “Watermelon Sugar”, “Lights Up” e “Golden”.



Turnê do Harry Styles

Quando: 6 de dezembro, em São Paulo; 8 de dezembro, no Rio de Janeiro; e 10 de dezembro, em Curitiba

Quanto: entre R$ 166 e R$ 860

Ingressos: no site da Eventim



