Netflix em fevereiro: veja lançamentos de filmes e séries no streaming

A Netflix anunciou os filmes e séries que chegarão ao seu catálogo em fevereiro. Um dos títulos é o documentário “Jeen-yuhs”, dirigido por Coodie Simmons and Chike Ozah, sobre a vida do rapper Kanye West.

Conteúdo documental mostrará imagens de arquivo da trajetória do artista estadunidense. Haverá não somente o início de sua carreira, mas também seus investimentos como empreendedor, a morte de sua mãe e até sua tentativa de se tornar presidente há dois anos.

Não há muitos detalhes sobre a autorização de Kanye West - que passou a ser chamado somente de “Ye” - em relação à obra. Mas a produção será dirigida pelos dois homens responsáveis por “Through The Wire”, primeiro videoclipe do rapper, datado de 2003.

O filme “Um de Nós Está Mentindo” também será lançado no streaming. A adaptação do livro homônimo de Karen M. McManus acompanha cinco estudantes que estão na detenção. Eles serão confrontados por um assassinato que os manterá unidos até o fim do mistério.

Entre os títulos brasileiros, “De Volta aos 15” conta a história de Anita (Maísa), que sonhava em crescer, deixar sua cidade e viajar pelo mundo. Mas, quando completa 30 anos, a protagonista (Camila Queiroz) percebe que seu futuro não era como esperava.

A Netflix ainda adiciona “Madres Paralelas”, um dos longas-metragens mais recentes de Pedro Almodóvar. Em um quarto de hospital, duas mulheres estão grávidas e prestes a dar à luz.

Janis, de meia-idade, não se arrepende da gravidez. Já Ana é uma adolescente que está assustada e traumatizada. A mais velha tenta animar a jovem enquanto permanecem juntas.

Aos fãs de dramas coreanos, “Amor Com Fetiche” será uma das novas estreias da plataforma de streaming. A comédia romântica destaca a relação amorosa entre dois colegas de trabalho. O elenco de protagonistas tem Seohyun, do Girl’s Generation, e Lee Junyoung, do U-KISS.

Neflix em fevereiro

01/02

- Criando Dion (temporada 2)

- O Aprendiz - Edição ONE Championship: Cérebro e Força

- A Casa Mágica da Gabby (temporada 4)

02/02

- Desejo Sombrio (temporada 2)

- O Golpista do Tinder

03/02

- Kid Cosmic (temporada 3)

- Murderville

- Amor para Recomeçar

04/02

- Através da Minha Janela

- Doces Magnólias (temporada 2)

08/02

- Dora e a Cidade Perdida

- Child of Kamiari Month

- Casamento às Cegas: Japão (primeiro episódio)

09/02

- Ideias à Venda

11/02

- Toy Boy (temporada 2)

- Casamento às Cegas (temporada 2)

- Amor com Fetiche

- Crush à Altura 2

- Anne+: O Filme

15/02

- Ridley Jones: A Guardiã do Museu (temporada 3)

16/02

- Jeen-yuhs

17/02

- O Jovem Wallander: Killer's Shadow

- Erax

- Golpes de Vingança

18/02

- Um de Nós Está Mentindo

- Space Force (temporada 2)

- Madres Paralelas

- O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface

- Rabbids: A Invasão – Missão para Marte

- Queda Livre: A Tragédia do Caso Boeing

- Cuphead: A Série

22/02

- Pega Ladrão!

25/02

- Madea: O Retorno

- De Volta Aos 15

- Vikings: Valhalla

28/02

- Que horas ela volta?

- Luccas Neto em: O Hotel Mágico 2

