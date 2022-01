Com Covid-19, Renata Vasconcellos comenta estado de saúde: "Inteira"

Afastada da bancada do Jornal Nacional, apresentadora testou positivo para Covid-19 no último sábado, 8

Em recuperação após testar positivo para Covid-19, a jornalista Renata Vasconcellos agradeceu as mensagens de carinho e deu detalhes do seu status de saúde em postagem nas redes sociais na madrugada desta quinta-feira, 13. Afastada da bancada do Jornal Nacional, a apresentadora está em isolamento desde o último sábado, 8.

"Passando aqui pra dizer que tô inteira. Me recuperando. Muito. Muito obrigada pelas mensagens de carinho. Fazem a diferença…", escreveu a artista na legenda da publicação.

Companheiro de bancada, o âncora William Bonner seguiu em isolamento até terça-feira, mas já retornou ao JN na noite de quarta-feira, 12. Como teve contato com Renata, o jornalista se afastou e realizou o teste para Covid-19, que deu negativo.







