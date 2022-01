"Melhores do Ano" tem piadas sobre Paulo Guedes e cortes da TV Globo

No último domingo, 2 de janeiro, aconteceu "Melhores do Ano", premiação da TV Globo, exibida durante o "Domingão com Huck". Artistas como Regina Casé, Chay Suede, Adriana Esteves, Selton Mello e Juliette estavam presentes, mas uma das figuras que repercutiu na internet foi Paulo Vieira. Ao lado de Luciano Huck, o humorista ficou responsável por fazer comentários ao longo da noite e acabou fazendo piadas sobre os cortes dentro da emissora e deu até mesmo uma alfinetada no ministro da economia Paulo Guedes.

"Todo mundo que está aqui trabalhou muito esse ano. Não tanto quanto o RH da Globo. Achei até que tinham contratado o Thanos [vilão da Marvel] para o RH. Ele estalou o dedo e metade do elenco sumiu. Acho ótimo fazer essas piadas e está todo mundo: 'será que pode rir?", brincou. "Mas teve gente que saiu porque quis. Quando Tiago Leifert saiu, abriram 16 vagas de apresentador na Globo. O Tiago Leifert sozinho criou mais emprego que o Paulo Guedes", disse.

Sobre o assunto Férias no Dragão do Mar: confira programação cultural da semana

Jungkook, do BTS, quebra recorde de Juliette Freire no Instagram

Mulheres no cinema: 12% dos filmes mais populares de 2021 são de diretoras

Tatá Werneck ganha prêmio de melhor humorista e homenageia Paulo Gustavo

Netflix divulga lista de doramas que chegarão ao streaming em 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Logo no início da premiação, o humorista já havia feito comentários sobre os cortes na TV Globo durante a paródia que abriu o "Melhores do Ano". O próprio Luciano Huck chegou a declarar que estava "permitido rir" das piadas envolvendo o RH da Globo.

Essa foi a primeira vez do apresentador comandando o evento, apresentado anteriormente por Fausto Silva, durante o "Domingão do Faustão". No entanto, o comunicador não renovou o contrato com a Globo e agora faz parte da Band. "É uma honra apresentar esse prêmio que foi brilhantemente apresentado por meu querido amigo Fausto Silva. Traremos novidades, mas com muito respeito do que foi construído até aqui", declarou Huck.

A premiação contou com dez categorias em que o público votava no seu favorito. Gravado no dia 15 de dezembro, o programa também teve a presença de Marjorie Estiano, Israel e Rodolffo, Tatá Werneck, entre outros. O evento também contou com homenagem especial aos falecidos em 2021, como Paulo Gustavo e Marília Mendonça.

Confira os principais momentos:

o @PauloVieiraReal totalmente a vontade na globo, é bom demais falar de tudo sem medo . #MelhoresdoAno pic.twitter.com/BFVNZG1gX5 — GeorgeAlbuquerque (@Georgealbuquerq) January 2, 2022

Confira os vencedores de cada categoria:

Atriz de série

Cassia Kis, Haia em "Desalma"

Leticia Colin, Amanda em "Onde Está Meu Coração"

Marjorie Estiana, Carolina em "Sob Pressão" (Vencedora)

Jornalismo

Maju Coutinho

Renata Vasconcellos (Vencedora)

William Bonner

Ator de série

Bruno Mazzeo, Murilo em "Diário de um Confinado"

Julio Andrade, Evandro em "Sob Pressão" (Vencedor)

Marcello Melo Junior, Mikhael em "Arcanjo Renegado"

Humor - Troféu Paulo Gustavo

Fábio Porchat

Marcelo Adnet

Tatá Werneck (Vencedora)

Série

Arcanjo Renegado

Ilha de Ferro

Sob Pressão - Plantão Covid (Vencedora)

Personalidade digital

Ary Fontoura

Átila Iamarino

Juliette (Vencedora)

Música do ano

Batom de cereja, da dupla Israel e Rodolffo (Vencedora)

Recairei, do grupo Barões da Pisadinha

Baby Me Atende, de Matheus Fernandes

Ator de novela

Chay Suede, Danilo em "Amor de Mãe" (Vencedor)

Irandhir Santos, Álvaro em "Amor de Mãe"

Selton Mello, Dom Pedro II em "Nos Tempos do Imperador"

Atriz de novela

Adriana Esteves, Thelma em "Amor de Mãe"

Jéssica Ellen, Camila em "Amor de Mãe"

Regina Casé, a Lurdes em "Amor de Mãe" (Vencedora)

Novela

Amor de Mãe

Nos Tempos do Imperador

Salve-se Quem Puder

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.