Renata Vasconcellos é afastada do Jornal Nacional após contrair Covid-19

A apresentadora Renata Vasconcellos testou positivo para Covid-19 e precisou se afastar da bancada do Jornal Nacional. Seu parceiro de trabalho, William Bonner, também foi afastado por precaução, mas, em exame nesta terça-feira, 11, testou negativo para doença e deve voltar ao noticiário.

Muitos telespectadores estranharam a ausência dos dois à frente do jornal da segunda-feira, 10, que foi comandado por Ana Luiza Guimarães e Hélter Duarte.

Renata recebeu o resultado positivo no último sábado, 8, e está em isolamento. Em sua conta no Instagram, ela publicou uma foto de máscara com a legenda "Vai passar".

Já o resultado do exame feito po Bonner foi compartilhado pelo âncora na sua conta no Instagram na tarde desta terça-feira. Como foi negativado, o apresentador retorna aos trabalhos normalmente.

