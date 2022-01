Vaga de emprego para minorias gera perseguição a podcaster

Na última segunda-feira, 10 de janeiro, Déia Freitas, criadora do podcast "Não Inviabilize", publicou uma vaga de "Assistente de Roteiro" para sua empresa. Os requisitos incluem que a pessoa fosse uma mulher cis, trans ou travesti e que fosse preta, parda ou indígena. Apesar de alguns internautas terem apoiado a ideia, a empresária recebeu diversas críticas de "racismo reverso".

Déia é psicóloga, escritora e roteirista e iniciou seu podcast em 2020, no qual narra histórias de seus ouvintes sobre relacionamentos, emprego e família. Com o intuito de dar oportunidade às pessoas menos favorecidas, ela criou os requisitos da vaga envolvendo gênero e raça. "Tem uns caras falando que vão me processar, porque tô discriminando gente branca e homens, estão printando o texto da vaga junto com uma lei aí", disse no Twitter.

Sobre o assunto Inspirado em Tarsila do Amaral, "Tarsilinha" chega nos cinemas em fevereiro

Marisa Monte testa positivo para covid-19 e adia shows de sua turnê

Euphoria: estreia da segunda temporada bate recorde no HBO Max

Alcione testa positivo para covid-19 e muda programação de shows

Filmes brasileiros têm queda de 90% de renda e público nos cinemas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No anúncio da vaga, Déia também anunciou que o salário seria de R$ 5 mil, o que gerou comentários de que a empresária estaria envolvida em coisas ilícitas por conta do valor. "Todo mundo que trabalha comigo ganha nessa faixa ou mais, eu tô sempre aumentando o valor que a galera ganha, dou bônus, etc. Porque entendo que eu cresço = todo mundo cresce, daí posto uma vaga com valor ok de mercado e sou chamada de bandida que mexe com coisa errada!", desabafou.

"A ideia com a divulgação da vaga foi ser transparente e já adiantar o quanto paga pra geral não perder tempo, se não se interessar. O resultado: ódio gratuito no twitter, a vaga printada em grupos do facebook com gente me ameaçando, gente tentando invadir o e-mail da vaga no google", declarou.

Déia ainda disse que iria expor todas as pessoas que a estão acusando. "Eu não estou sendo atacada por bolsonaristas, nem pela direita, uma gente que nem conheço da esquerda é que está espalhando mentiras sobre mim. Acusações graves! Se tem peito pra falar mentira sobre mim no aberto, então tem peito pros próprios amiguinhos presenciarem a patifaria", comentou.

"Não devo nada pra ninguém aqui, nunca devi e isso incomoda. Eu saí de uma pessoa que precisou receber auxílio emergencial no começo da pandemia, pra alguém que tem uma equipe grande, paga OK e pode contratar! Tudo isso num ofício que existiu a vida toda: contação de histórias", ressaltou. "Agora vamos concordar que é curioso que liguem o meu destaque profissional a coisas ilícitas e me pintem automaticamente como uma pessoa pouco confiável, uma bandida, uma estelionatária, no momento que tô ganhando dinheiro e fazendo esse dinheiro circular, isso é né? Reflitam...", escreveu.

Após toda a repercussão, ela anunciou que continua recebendo currículos para a vaga até o dia 16 de janeiro, mas que irá se afastar das redes sociais por conta dos ataques. "Vou me afastar um pouco das redes porque agora a notícia chegou nos bozos e tá muito difícil pra mim", declarou.

ASSISTENTE DE ROTEIRO

Contrato de 4 meses: 22 mil reais.

Sendo 5 mil reais por mês + 2 mil reais de bônus no final do contrato.

Link para leitura em PDF. https://t.co/u3OuU63xZ9

(reparem no email que criei kkkkkk NAO INVIABILIZE A VAGA @ GMAIL COM pic.twitter.com/JM9eEL1yA1 — Déia Freitas (@NaoInviabilize) January 10, 2022

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags