Alcione testa positivo para covid-19 e muda programação de shows

Cantora Alcione testou positivo para covid-19 e precisou adiar show que faria no Rio Grande do Norte

Alcione testou positivo para covid-19, mas está assintomática. “Ao realizar exames, Alcione testou positivo para Covid-19. Felizmente, a cantora está assintomática, mas, claro, não poderá realizar os próximos show”, informou texto publicado em suas redes sociais nesta terça-feira, 11 de janeiro.

A publicação anuncia que o show que aconteceria na quinta-feira, 13, no Rio de Janeiro, será realocado para 20 de janeiro. Todas as reservas que já foram confirmadas estão validadas para a nova data.

Já sua apresentação que ocorreria no fim de semana em Tibau, no Rio Grande do Norte, terá novo dia confirmado em breve. “O show no Rio Grande do Norte será remarcado para o mais breve possível. Agradecemos, desde já, o carinho de todos!”, afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas redes sociais, muitos famosos enviaram mensagens positivas, como Nany People, Astrid Fontenelle e Thaynara OG.

Outra cantora que também testou positivo para covid-19 nesta terça-feira, 11, foi Marisa Monte. Assim como Alcione, ela está assintomática e precisou adiar alguns de seus shows.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Após contrair Covid-19, Lucas Lucco divulga kit com remédio ineficaz

Filha de Marcia Boscardin morre aos 18 anos, vítima da covid-19

Lulu Santos adia shows de turnê devido a aumento de casos de Covid-19

Marisa Monte testa positivo para covid-19 e adia shows de sua turnê

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags