Inspirado em Tarsila do Amaral, "Tarsilinha" chega nos cinemas em fevereiro

A animação "Tarsilinha", dirigida por Celia Catunda e Kiko Mistrorigo, estreia durante as comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922

Em meio às comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, a animação “Tarsilinha” estreia nos cinemas no dia 10 de fevereiro. O filme, voltado para o público infantil, tem direção de Celia Catunda e Kiko Mistrorigo.

Longa-metragem é inspirado na obra e na trajetória da artista Tarsila do Amaral (1886 - 1973), uma das principais precursoras da primeira fase do modernismo brasileiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tarsilinha é uma menina de oito anos que embarca em uma jornada para recuperar a memória de sua mãe. A partir disso, a garota precisa encontrar os objetos que foram roubados da caixa de lembranças que pertence a ela.

A protagonista, então, vai enfrentar muitos de seus medos em busca da memória e da tentativa de voltar para casa em segurança. No caminho, forma novos amigos e mergulha no “Abaporu” (em referência à famosa obra de Tarsila do Amaral) para reencontrar as lembranças.

O elenco de vozes conta com Alice Barion, Marisa Orth, Ando Camargo, Skowa, Rodolfo Dameglio, Marcelo Tas e Maíra Chasseraux. Trilha sonora foi feita por Zezinho Mutarelli e Zeca Baleiro.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Enhypen lança videoclipe "Blessed-Cursed" e novo álbum; escute

"Spencer", com Kristen Stewart, ganha nova data de lançamento nos cinemas

Grey’s Anatomy é renovada para a 19ª temporada

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags