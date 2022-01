Filmes brasileiros têm queda de 90% de renda e público nos cinemas

De acordo com dados da Ancine, o crescimento do setor no Brasil em 2021 se deve principalmente à exibição de produções internacionais

Após dois anos em que a pandemia de Covid-19 vem afetando diversos setores da sociedade, os cinemas tiveram uma melhora significativa em seus ganhos durante 2021, de acordo com dados da Ancine (Agência Nacional do Cinema). No entanto, o cenário nacional mostra que a recuperação aconteceu apenas para filmes internacionais, enquanto produções brasileiras tiveram, em 2021, uma redução de 90% de público e receita se comparado ao ano anterior.

Segundo a Ancine, as bilheterias dos cinemas brasileiros tiveram um aumento de 34,8% na renda com relação a 2020, arrecadando quase R$ 840 milhões. Apesar dos números apresentarem uma melhora para o setor, outros dados evidenciam uma queda ao avaliar somente filmes brasileiros, em relação ao mesmo período de tempo.

Em 2020, os cinemas exibiram 189 filmes nacionais, resultando em 9 milhões de espectadores e R$ 142 milhões de renda. Em 2021, o número de filmes cresceu: foram 209 produções. No entanto, houve uma redução para 700 mil espectadores, totalizando R$ 11 milhões de renda.



Ao analisar apenas filmes internacionais, a situação é inversa. Em 2020, foram 466 produções estrangeiras exibidas nos cinemas brasileiros, atraindo 29,6 milhões de espectadores e rendendo R$ 480 milhões. Em 2021, houve uma queda no número de filmes, mesmo assim os resultados foram melhores. Os 343 filmes exibidos levaram 47,7 milhões de espectadores aos cinemas e geraram R$ 828 milhões de renda. Portanto, as produções brasileiras representam 1,3% de toda a bilheteria nacional do ano.

"Homem-Aranha: Sem volta para casa" foi o filme com maior bilheteria de 2021, tendo quase 10 milhões de espectadores e arrecadando R$ 181 milhões. Já "Marighella", de Wagner Moura, foi a produção brasileira que teve maior bilheteria, com 296 mil de público e R$ 5,7 milhões de renda. Os dados da Ancine também revelam que os filmes internacionais ocuparam mais salas e sessões nos cinemas. Enquanto "Homem-Aranha" ficou em cartaz em 2.722 salas de cinema, "Marighella" foi exibido em 336 salas.

