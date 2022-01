Marisa Monte testa positivo para covid-19 e adia shows de sua turnê

Marisa Monte testou positivo para covid-19. A cantora, que está assintomática e tomou as três doses da vacina, está isolada em casa. As informações foram divulgadas em seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 11 de janeiro.

“Vínhamos trabalhando nos preparativos da tour com todo cuidado, fazendo testes diários, acompanhando com atenção os números de contágio e avaliando os riscos para a nossa equipe e para o público”, escreveu.

“Essa semana, com a escalada vertiginosa de casos, ficou claro que se tornou impossível seguir com nossos planos”, explicou sobre sua turnê “Portas”, que tinha previsão de iniciar ainda em janeiro.

Por causa da situação, Marisa Monte anunciou o adiamento dos shows deste mês, que aconteceriam no Rio de Janeiro e em São Paulo. As novas datas devem ser divulgadas ainda nesta segunda-feira, 11.

“Estamos avaliando as demais datas da temporada de São Paulo, dia a dia, na certeza que faremos a escolha certa em nome da segurança e do bem-estar de todos. Sinto muito por ter nosso encontro adiado, mas o momento é de priorizar os cuidados com a saúde de todos”, afirmou.

“Desde já agradeço pela compreensão e por favor, se cuidem, cuidem dos outros e vacinem-se. Vai passar. Saudades e até breve!”, finalizou.



