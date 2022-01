Euphoria: estreia da segunda temporada bate recorde no HBO Max

A segunda temporada da série "Euphoria", protagonizada por Zendaya e Hunter Schafer, bateu o recorde de espectadores em sua estreia no HBO Max

A segunda temporada de “Euphoria”, lançada no último domingo, 9, bateu o recorde de maior estreia do HBO Max. De acordo com o portal Deadline, o streaming registrou 2,4 milhões de espectadores.

A primeira parte da série, que estava disponível desde junho de 2019 nas plataformas HBO Go e HBO Now, teve um número muito menor: foram 577 mil visualizadores, que fizeram quase um milhão de reproduções.

A segunda temporada de “Euphoria” terá oito episódios, que serão divididos em lançamentos semanais aos domingos. As exibições ocorrerão até o dia 27 de fevereiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com Zendaya (“Duna” e “Homem-Aranha Sem Volta para Casa”) no papel principal, história mostra uma adolescente que luta contra seu vício em drogas. Apesar de ter uma rede de apoio entre seus amigos e familiares, ela continua a ter recaídas.

Em meio a essa situação, a jovem se apaixona por Jules (Hunter Schafer), com quem vive um romance. O enredo, que é contado em primeira pessoa, também mostra as trajetórias de outros personagens que lidam com problemas diferentes, como relacionamentos amorosos, pais abusivos e tráfico de drogas.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Netflix Brasil foi a empresa com maior interação nas redes sociais em 2021

"Spencer", com Kristen Stewart, ganha nova data de lançamento nos cinemas

Inspirado em Tarsila do Amaral, "Tarsilinha" chega nos cinemas em fevereiro

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags