Secretário da Cultura do Ceará testa positivo para Covid-19

Fabiano Piúba, secretário da Cultura do Estado do Ceará, anunciou nesta quarta-feira, 12 de janeiro, através das redes sociais, que testou positivo para a Covid-19. Ele informou que já havia tomado três doses da vacina, mas não deu detalhes sobre o estado de saúde, apenas disse que está cumprindo o isolamento em casa.

"Testei positivo para COVID. Estou bem e recluso em minha casa. Tomei as três doses e espero atravessar esta semana com uma vitória sobre o vírus. Que Tupã, Oxalá e Iavé nos protejam e nos iluminem. Cuidemo-nos! Como canta Belchior, 'Deixemos de coisas, cuidemos da vida'. Viva a ciência! E Viva a vacina pra todo mundo no mundo todo", escreveu no Instagram.

Piúba é doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC), mestre em História pela PUC/SP e historiador graduado pela UFC. No Ministério da Cultura já assumiu a função de Secretário Substituto da Secretaria de Articulação Institucional entre 2008 a 2010 e de Coordenador de Articulação Federativa do Programa Mais Cultura no ano de 2008.

No dia 10 de janeiro, a Secult-CE anunciou a suspensão das "programações artísticas e culturais com maior risco de aglomeração e disseminação da Covid-19 e demais síndromes respiratórias circulantes no país, ao longo do mês de janeiro".

