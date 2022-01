Filme de 1973 previu 2022 com mundo caótico

"No Mundo de 2020" previu um futuro superpovoado, com o planeta passando por mudanças climáticas catastróficas, escassez de alimentos frescos e aumento de desabrigados

Charlton Heston ("Ben-Hur"), Edward G. Robinson ("Os Dez Mandamentos"), Leigh Taylor-Young (" I Love You, Alice B. Toklas") talvez sequer imaginassem, mas protagonizaram no cinema acertadas previsões para 2022: gravado em 1973, longa "No Mundo de 2020" previu um futuro superpovoado, com o planeta passando por mudanças climáticas catastróficas, escassez de alimentos frescos e aumento de desabrigados. Dirigido por Richard Fleischer ("O Homem Que Odiava as Mulheres"), o filme está disponível no serviço da Apple TV.

Baseado em romance de Harry Harrison, "No Mundo de 2020" é estrelado por Charlton Heston no papel de Robert Thorn, detetive da polícia de Nova York. A Big Apple — apelido da cidade norte-americana — tem 40 milhões de habitantes e o efeito estufa aumentou muito a temperatura. Os ricos, entretanto, vivem em condomínios de luxo onde mulheres são parte da mobília. A comida é escassa para todos, um vidro de geléia de morango chega a custar 150 dólares no longa. Na trama, o milionário William R. Simonson (Joseph Cotten) é assassinado e Thorn investiga o caso.



Em 1972, um ano antes do lançamento do filme de Richard Fleischer, a franquia "Planeta dos Macacos" divulgou seu quarto filme, "Conquista do Planeta dos Macacos". Ambientado em 1991, o longa narra o planeta devastado por uma pandemia letal. Coincidências ou previsões, o cinema tem observado a sociedade e apresentado realidades nem tão distópicas assim.



