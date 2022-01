Gilmar de Carvalho e Izaíra Silvino recebem homenagem com novas leis

Camilo Santana sancionou, nesta terça-feira, 11, duas leis que homenageiam importantes nomes da cultura cearense. Na primeira delas, o Museu de Arte Popular dos Mestres e Mestras da Cultura do Ceará passa a se chamar “Professor Gilmar de Carvalho”.

Gilmar de Carvalho, que morreu no ano passado por consequências da covid-19, era professor, jornalista, publicitário escritor e pesquisar da cultura cearense. Em sua trajetória, escreveu dezenas de livros, muitos com foco nos estudos sobre saberes populares.

“(O museu) assumirá um conceito de um museu de arte e cultura popular, associado aos saberes e fazeres, às artes e ofícios dos mestres e mestras da cultura tradicional popular. Portanto, integrado à lei dos Tesouros Vivos do Ceará. E o Gilmar de Carvalho era muito querido pelos mestres e mestras dos mais diversos rincões do Ceará”, ressalta Fabiano Piúba, secretário da Cultura do Estado do Ceará, em texto divulgado à imprensa.

A outra lei sancionada pelo governador estabelece que o foyer do Theatro José de Alencar agora será chamado de “Sala Izaíra Silvino”, em referência à maestrina, cantora, instrumentista, compositora e escritora cearense, que também faleceu em 2021.

“Nossa maestrina, cantora, compositora, mestra e professora de tantas gerações que nos tocou com sua poesia e firmeza o direito à arte e à música como dimensões vitais para vida e para sociedade. Além disso, o Theatro José de Alencar era um lugar muito especial, um verdadeiro templo para Izaíra Silvino”, explica Piúba.



