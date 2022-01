Mostra Ecofalante de Cinema está com inscrições abertas até fevereiro

Você está com alguma produção audiovisual finalizada? A 11ª Mostra Ecofalante de Cinema recebe inscrições de filmes até o dia 10 de fevereiro.

Não há restrições em relação à duração ou ao gênero. Mas as obras devem abordar alguma questão socioambiental, como mudanças climáticas, ativismo socioambiental, resíduos sólidos, poluição, sustentabilidade, mobilidade urbana, entre outros assuntos.

Os selecionados concorrerão nas categorias: “Melhor Longa-Metragem pelo Júri”, cujo vencedor receberá R$ 15 mil; “Melhor Curta-Metragem pelo Júri”, com prêmio de R$ 5.000; e “Melhor Filme pelo Público”.

O regulamento e o formulário de inscrição estão disponíveis no site oficial do evento. Todo o processo é realizado em formato on-line.

A 11ª edição está prevista para acontecer em junho deste ano, de maneira gratuita. Com programação híbrida, haverá debates e exibições dos filmes com o objetivo de discutir as questões socioambientais.

11ª Mostra Ecofalante de Cinema

Quando: até 10 de fevereiro

Onde: no site do evento



