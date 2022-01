Lulu Santos adia shows de turnê devido a aumento de casos de Covid-19

O cantor e compositor carioca Lulu Santos anunciou em suas redes sociais que decidiu adiar alguns shows de sua turnê por conta do aumento de casos de Covid-19 no Brasil. As apresentações que tiveram suas datas alteradas ocorreriam em janeiro e em fevereiro em Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG). Até o momento, o show em Fortaleza, previsto para ser realizado em 8 de julho, não foi impactado pela decisão do artista.

Sobre o assunto Filme "Eduardo e Mônica" ganha nova data de estreia em janeiro

Dossiê Legião Urbana: A história por trás do álbum "Dois" (Parte 1)

Secultfor suspende programações culturais devido novo decreto

Enhypen lança videoclipe "Blessed-Cursed" e novo álbum; escute

"Un Ratito": Juliette e Alok firmam parceria com Luis Fonsi em nova música

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em um vídeo publicado no Instagram, Lulu comentou sobre o avanço de casos positivos de Covid-19 e relatou que, após seus dois shows mais recentes, oito integrantes de sua equipe foram diagnosticados com a doença. Assim, cancelou uma apresentação que seria realizada no dia 6 na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Após essa revelação, ele ressaltou que seria “irresponsável” continuar com shows em datas próximas:

"Mediante o recrudescimento vertiginoso das últimas duas semanas dos casos de infecção de Covid-19 e já com as emergências dos hospitais lotadas com pessoas com problemas respiratórios, achamos pouco sensato, na verdade, irresponsável convidá-los para estarem em um ambiente fechado, aglomerados, onde todos, na melhor das hipóteses, cantam, dançam, batem palmas, suam e, potencialmente, infectam ou são infectados".

O técnico do The Voice Brasil continuou: “Sabemos que, quanto mais gente infectada, mais variantes esse vírus pode produzir. Por isso, acho que a nossa responsabilidade nesse momento é dar uma finalizada e contribuir para isso". Os ingressos que já foram adquiridos para os shows adiados seguirão valendo para novas datas, que serão divulgadas “em breve”, segundo Lulu Santos.

Aqueles que desejarem o ressarcimento deverão procurar a empresa pela qual compraram os bilhetes. O cantor afirmou que as apresentações serão adiadas “até condições sanitárias melhores se apresentarem” e puderem oferecer um espetáculo com segurança. “É para o bem comum. É para nós todos. É pelo amor. É pela ciência. É por você e é por nós”, finalizou Lulu.



Tags