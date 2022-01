Secultfor suspende programações culturais devido novo decreto

Após o anúncio do novo decreto estadual, divulgado pelo governador Camilo Santana no dia 5 de janeiro, a Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) suspendeu as atividades e programações culturais de janeiro com maior risco de gerar aglomerações. A informação foi divulgada através das redes sociais.

"A decisão é tomada observando o atual cenário epidemiológico e seguindo o Decreto Municipal nº 15.222, de 5 de janeiro de 2022", disse o perfil da Secultfor no Instagram. O novo decreto inclui a proibição de festas de Carnaval e Pré-Carnaval, além da limitação de pessoas em eventos, sendo permitido 500 em locais abertos e 250 em locais fechados.

Sobre o assunto Conheça o dramaturgo Molière, um ilustre desconhecido quatro séculos depois

Tarcísio Sardinha, músico cearense, é internado em hospital de Fortaleza

Ganhadores nas principais categorias do Globo de Ouro 2022

Bob Saget, ator de "Três É Demais", é encontrado morto em hotel

Após contrair Covid-19, Lucas Lucco divulga kit com remédio ineficaz

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com isso, equipamentos que estavam recebendo agenda com atividades nos fins de semana, como Anfiteatro da Beira Mar, Passeio Público, Mercado Cultural dos Pinhões e Teatro São José, não irão promover eventos neste período. Além disso, o projeto Piano na Comunidade, que ocorre às segundas-feiras nos bairros de Fortaleza, terá uma pausa.



O Projeto Pôr do Sol Fortaleza, que acontece aos domingos a partir das 17 horas, na Avenida Beira-Mar, também terá as apresentações suspensas até o dia 5 de fevereiro. Essa atividade é realizada em conjunto com a Secretaria do Turismo de Fortaleza.

Confira a publicação completa:





Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags