"Un Ratito": Juliette e Alok firmam parceria com Luis Fonsi em nova música

Após estrear na carreira musical no ano passado, Juliette se lança ao mercado internacional com a canção “Un Ratito”. A música será uma colaboração com o DJ Alok, além de ter os artistas internacionais Luiz Fonsi, Lunay e Lenny Taváres.

A produção estará disponível em todas as plataformas a partir de sexta-feira, 14 de janeiro. “Meu nome é ansiedade. Eu tô muito ansiosa, porque vamos lançar uma música eu e Alok e mais três artistas internacionais”, anunciou a influenciadora nas redes sociais.

“Hoje sai o pré-save e eu quero saber de bater recorde. Então fiquem ligados que mais tarde o pré-save sai”, incentivou seus fãs em seus stories.

A vencedora do Big Brother Brasil 2021 já tinha batido o recorde de pré-saves com seu EP “Juliette”. No total, foram 222 mil realizados apenas no Spotify, superando a marca de Luísa Sonza com “Doce 22”.



