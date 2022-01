Enhypen lança videoclipe "Blessed-Cursed" e novo álbum; escute

O Enhypen está de volta com o videoclipe do single “Blessed-Cursed”, lançado nesta segunda-feira, 10 de janeiro. Conteúdo já reúne mais de 4,2 milhões de visualizações em menos de um dia de lançamento.

O grupo também divulgou o álbum “Dimension: Answer”, que está disponível em todas as plataformas de música. Com 11 faixas, as canções misturam o rock da década de 1970 com o ritmo de hip-hop típico do k-pop. Algumas produções inéditas são “Polaroid Love”, “Outro: Day 2” e “Blessed-Cursed”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O boygroup é um septeto composto pelos membros Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon e Ni-ki. Os sete foram escolhidos por meio do reality show “I-Land” e estrearam na indústria fonográfica da Coreia do Sul em 2020.

Em dois anos, eles possuem alguns EPs em sua discografia, como “Border: Day One” e “Border: Carnival”, além do álbum “Dimension: Dilemma”. Entre as músicas mais famosas, estão “Given-Taken”, “Fever” e “Drunk-Dazed”.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Terceira temporada de "The Boys" chegará ao Amazon Prime Video em junho

Conheça Vapo, novo rapper coreano-brasileiro da indústria do k-pop

Dossiê Legião Urbana: A história por trás do álbum "Dois" (Parte 2)

Netflix Brasil foi a empresa com maior interação nas redes sociais em 2021

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags