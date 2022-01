Bar Cultural Lions anuncia mudanças após decreto sobre Covid

Nesta quarta-feira, 5, o governador Camilo Santana anunciou novo decreto estadual que, além de proibir festas de Carnaval e pré-Carnaval, limitou o número de pessoas em outros eventos. Com isso, diversos estabelecimentos estão fazendo alterações em suas programações e medidas, no intuito de se adequaràs novas regras. Um desses locais é o Bar Cultural Lions.

Localizado na Praça dos Leões, no Centro de Fortaleza o estabelecimento costuma realizar eventos ao ar livre, mas agora limitará o acesso a 500 pessoas, respeitando o decreto. A equipe do bar também informou que, devido ao período chuvoso, alguns eventos poderão acontecer no espaço interno, limitado a 250 pessoas. A necessidade de restrição de espaço será comunicado através das redes sociais do estabelecimento.

Sobre o assunto Simone Poncio é internada após uso em excesso de antidepressivos

Gusttavo Lima testa positivo para Covid-19 e adia shows

Avião com cantora Maiara, dupla de Maraísa, faz pouso de emergência

Bolsonaro critica Ivete Sangalo, mas artista não tem projetos na Lei Rouanet

Grammy 2022 é adiado por causa do avanço de casos de Covid-19

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além da redução da capacidade, o espaço também sofrerá alterações no horário de funcionamento nesta semana, de modo a avaliar a movimentação. Os eventos de quinta e sábado começarão a partir das 19 horas.

A equipe do bar ressaltou que é a favor das novas medidas estabelecidas pelo governador. "Gostaríamos de deixar claro que apoiamos as decisões tomadas pelo governo estadual em combate ao aumento de casos de covid e influenza", afirmaram através das redes sociais. "No mais, reforçamos a continuação dos cuidados básicos: máscara e álcool em gel. E pedimos que em caso de sintomas gripais, fique em casa!", finalizaram.



Confira o pronunciamento completo:





Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags