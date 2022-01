Novo decreto no Ceará: os principais pontos ditos por Camilo hoje, 5

Governador do Ceará, Camilo Santana, fez live hoje, 5, para divulgar as novas ações em meio ao aumento de casos de síndromes respiratórias. Dentre elas, aumento da testagem e alerta para o alto número de faltosos da D3 em Fortaleza; veja os principais pontos deste último decreto

O governador Camilo Santana anunciou hoje, 5 de janeiro (05/12), mais um decreto com medidas acerca da pandemia no Ceará. O último documento traz medidas sobre o Carnaval e do Pré-Carnaval, além de eventos privados e públicos. O governador e o titular da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Marcus Gadelha, fizeram live nesta quarta-feira para divulgar as novas ações em meio ao aumento de casos de síndromes respiratórias.

O POVO reuniu abaixo os principais pontos do último decreto citados por Camilo Santana na live de hoje. Previsão é que o documento seja divulgado ainda nesta quarta-feira, com demais detalhes. Esta matéria será atualizada de acordo com a publicação do decreto. Confira abaixo os principais pontos que passam a valer a partir desta quinta-feira.

Último decreto no Ceará: os principais pontos ditos por Camilo hoje, 5/12

Festas com controle de acesso: casamentos, formaturas, aniversários e eventos corporativos terão capacidade reduzida por 30 dias, com limite de 250 pessoas em ambientes fechados e 500 pessoas em ambientes abertos;

Carnaval 2022 e Pré-Carnaval 2022 no Ceará: todos os eventos foram suspensos; prefeito de Fortaleza já tinha anunciado que tais festas não seriam feitas com recursos públicos e a renda seria destinada para ações de segurança alimentar, saúde e apoio à cultura.

Leitos de hospital para atendimento de síndrome respiratória serão ampliados; medida já havia sido divulgada anteriormente pela Sesa devido ao aumento de casos nos últimos dias de 2021

Ampliação da testagem em todo o Estado; saiba onde e como fazer testes gratuitos de Covid-19 no Ceará

Aumento da distribuição do remédio viral Tamiflu; farmácias de Fortaleza registram falta de do medicamento após aumento de síndromes gripais em dezembro

Fortaleza tem mais de 300 mil pessoas que não foram tomar a D3; saiba onde tomar a sua

