Festival do audiovisual periférico de Sobral abre inscrições até dia 10

O evento irá acontecer entre os dias 26 e 30 de janeiro com sessões presenciais em Sobral

Sobral irá receber entre os dias 26 e 30 de janeiro o Festival do audiovisual periférico. A programação itinerante irá percorrer os bairros Mucambinho, Alto do Cristo, Domingos Olímpio e Terrenos Novos. As inscrições de curtas, vídeos e experimentos audiovisuais ainda estão abertas até o dia 10 de janeiro.

O festival inclui duas categorias de mostra. A primeira delas é “Sobral em Cores”, para produtos audiovisuais de Sobral e região metropolitana (Massapê, Santana do Acaraú, Forquilha, Coreaú, Reriutaba , Cariré, Varjota, Graça, Meruoca, Frecherinha, Píeres Ferreira, Mucambo, Alcântaras, Groairas, Moraújo, Senador Sá e Pacujá). A segunda é “Periferias do Brasil”, que irá selecionar 10 produtos audiovisuais dos demais municípios do País.

Os filmes serão exibidos em sessões presenciais e os realizadores locais participarão de debates após as sessões. Os momentos de interação serão registrados, montados e divulgados como a segunda temporada do podcast “Ta Roxeda”.

Na primeira temporada, o podcast apresentou realizadores e produtores culturais de Sobral, tendo sido selecionado para circulação como programação da Biblioteca Pública Estadual do Ceará – Bece. A segunda temporada será lançada após as sessões presenciais, entre os dias 1º e 10 de fevereiro, integrando a programação online do festival.

Festival do audiovisual periférico de Sobral

Inscrições: até o dia 10 de janeiro

Clique aqui para preencher o formulário de inscrição

