Circo Maximus abre temporada de apresentações em Fortaleza

Em uma mistura de tradição e tecnologia, o Circo Maximus tem estreia para 14 de janeiro em Fortaleza. A trupe do Paraná fará apresentações todos os dias da semana, exceto às segundas-feiras, em espaço localizado na avenida Washington Soares.

O espetáculo contará com números de palhaços, malabaristas, equilibristas e contorcionistas, além de um globo com cinco motoqueiros. O evento, que ocorrerá durante as férias escolares, atrai o público infantil e adulto.

Haverá, por exemplo, um pêndulo espacial em que dois artistas caminham livremente pelo ar. As apresentações também utilizarão efeitos visuais para unir as ferramentas tecnológicas aos tradicionais números circenses.

O evento ainda contará com estacionamento, bonecos de fibra para fotos e praça de alimentação com algumas opções de lanches, como maçã do amor, cachorro-quente, pipoca e churros.

Durante a semana, o circo se apresentará horário único, a partir das 20 horas. Nos finais de semana, haverá três sessões diárias. O evento tem duração de, aproximadamente, 1h40min.

Circo Maximus

Quando: a partir de 14 de janeiro; de terça a sexta-feira, às 20 horas; sábados e domingos, às 16 horas, 18 horas e 20 horas

Onde: na avenida Washington Soares, em frente à Tok&Stok

Quanto: de R$ 20 a R$ 80, com compras na bilheteria ou no site

Mais informações: no perfil do Instagram @circomaximus_oficial



