Rebelde estreia nesta quarta (05/01) na Netflix com atriz brasileira

Há quase duas décadas, a telenovela Rebelde estreou na TV mexicana trazendo narrativas de jovens de diferentes classes sociais enquanto estudam no Elite Way School. Em 2005, a produção passou a ser exibida no Brasil, por meio do SBT, e chegou até a ganhar uma versão brasileira pela RecordTV em 2011. Agora é a vez da Netflix mostrar uma nova versão da trama, disponível a partir desta quarta, 5 de janeiro, na plataforma de streaming.

Com Mia Colucci (Anahí), Miguel Arango (Alfonso Herrera), Roberta Pardo (Dulce María), Diego Bustamante (Christopher von Uckermann), Lupita Fernandez (Maite Perroni) e Giovanni Mendez (Christian Chávez), a versão mexicana na verdade se inspirou na telenovela argentina "Rebelde Way", mas acabou ganhando mais destaque. Apesar dos personagens mexicanos serem muito queridos pelo público, a Netflix apostou em trazer novas figuras em sua série, mas que terão conexão com as figuras já conhecidas.



Conheça o elenco:

Jana (Azul Guaita)

Filha de Pilar Gandía, personagem que fez parte da novela mexicana e era filha do diretor do Elite Way School, Jana é uma cantora pop mexicana que fez sucesso com a ajuda do pai, um produtor musical renomado no país. Por conta da fama e por ser neta do antigo diretor do Elite Way School, ela é constantemente atacada pelos colegas. A cantora chega na instituição namorando Sebas, mas acaba se aproximando de Estebán.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Estebán (Sérgio Mayer Mori)

De origem humilde, Estebán entra no Elite Way School através de uma bolsa de estudos. Isso chega a ser motivo de piadas elitistas entre os colegas, mas ele não se abala. Na verdade, o fato de receber ataques o faz se aproximar de Jana, que também passa pelo mesmo.

Sebas (Alejandro Puente)

Vindo de uma família rica, Sebastián ou Sebas costuma se achar superior aos outros. Mas com seu charme e jeito supostamente "bonzinho" consegue consquitar as pessoas ao seu redor, como Jana.

MJ (Andrea Chaparro)



Filha de mexicanos, mas nascida na Califórnia, MJ costuma misturar o inglês com o espanhol. A personagem vem de uma família religiosa, por isso muitas vezes se mostra inocente, principalmente porque essa é a primeira vez que ela estuda em uma escola com meninos. De cara ela acaba se apaixonando por Estebán.

Luka (Franco Masini)



Com sobrenome Colucci, Luka é primo de Mía, uma das protagonistas da novela mexicana de 2004. Ele vem de uma família rica e acaba sendo arrogante com os outros, achando que as regras não se aplicam a ele. O personagem é gay e tende a se fechar para novas amizades. Além disso, ele tem uma relação conturbada com o pai, que não quer ver o filho seguindo carreira na música.

Dixon (Jeronimo Cantillo)

Dixon, que tem como nome de nascimento Guillermo, é da Colômbia e acaba sofrendo xenofobia na série. Mas ele não dá ouvido e costuma ser bem durão, além de se dedicar ao talento na música, cantando trap. Ele e Estebán conseguem criar uma boa amizade logo de cara.

Andi (Lizeth Selene)



Andi também lida com problemas familiares, principalmente com o padrasto. A personagem é uma rebelde nata e costuma bater de frente com quem vier. Ela entra na escola devido seu talento como baterista. Na trama, Andi troca flertes com Emilia.

Emilia (Giovanna Grigio)

Emilia é uma brasileira que entra no colégio também através do programa de bolsas de estudo. Ela chega a ouvir comentários maldosos por conta de sua origem, mas também não dispensa críticas aos colegas. Por exemplo, Emilia é uma das primeiras a questionar o mérito de Jana de estar na escola. Mas a implicância com a colega é um pouco mais complicada, pois Emilia já teve um caso com Sebas, namorado atual de Jana. No entanto, ela passa a se interessar por Andi.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags