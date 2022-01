Atriz sul-coreana Kim Mi-soo de "Snowdrop" morre aos 31 anos

A artista ficou conhecida por seus papéis em "Profecia do Inferno", "Snowdrop", "Hi Bye, Mama!", "Into the Ring", "The School Nurse Files" e "Hellbound"

A atriz e modelo sul-coreana Kim Mi-soo morreu nesta quarta-feira, 5 de janeiro, aos 31 anos de idade. A artista ficou conhecida pela sua participação na série de terror da Netflix "Profecia do Inferno" e no romance "Snowdrop" que estava no ar na Coreia do Sul. A informação foi confirmada pela agência da atriz, a Landscape Entertainment, mas a causa da morte não foi divulgada.



"A família de Kim está com o coração quebrado por essa notícia repentina e pesarosa. Pedimos sinceramente que não espalhem rumores ou especulações, respeitando a privacidade da família enquanto passam pelo seu luto. O funeral de Kim acontecerá de forma privada, como desejado pelos familiares", disse a agência por meio de um comunicado.

Em "Snowdrop", Kim Mi-soo estava vivendo seu papel de maior destaque. Ela interpretava a melhor amiga e colega de dormitório da personagem principal da trama Young-ro, vivida por Jisoo do grupo de k-pop BLACKPINK.

A atriz também esteve presente nas produções "Hi Bye, Mama!", "Into the Ring", "The School Nurse Files" e "Hellbound".

