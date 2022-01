Marvel em 2022: confira filmes e séries do estúdio que estreiam neste ano

Depois do lançamento de “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” no final do ano passado, a Marvel Studios já planeja várias produções que serão lançadas em 2022 dentro de seu universo cinematográfico.

Haverá três novas séries: “Ms. Marvel”, “Cavaleiro da Lua” e “She-Hulk”, que estarão disponíveis no Disney+. A plataforma de streaming também vai disponibilizar o especial de Natal com o Guardiões da Galáxia, mas não há data de estreia.

Além disso, há três filmes programados para as salas de cinema neste ano. São eles: “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, “Thor: Amor e Trovão” e “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Ainda sem sinopse oficial, filme mostrará a trajetória do feiticeiro (Benedict Cumberbatch) depois dos eventos que aconteceram em obras como “Vingadores: Ultimato” (2019), “WandaVision” (2021) e “Loki” (2021).

O protagonista e seu parceiro Wong (Bendict Wong) enfrentarão uma nova ameaça de alguém que parecia ser um amigo. Por isso, ele terá que parar sua pesquisa com a Joia do Tempo, artefato que permite o domínio do passado, do presente e do futuro.



Quando: 6 de maio nos cinemas



Thor: Amor e Trovão

Longa-metragem marcará um novo momento do super-herói dentro do Universo Cinematográfico da Marvel. Depois de muitas tragédias e lutas, Thor foi para o espaço com os “Guardiões da Galáxia” com o objetivo de aproveitar um longo período de férias - sem a perspectiva de fazer planos e ter algum trabalho estabelecido.

Para isso, ele deixou Valquíria como a rainha para cuidar de seu povo. Especula-se que, neste filme, o protagonista vai enfrentar ameaças no espaço.

Quando: 8 de julho nos cinemas

Ms. Marvel

Kamala Khan é uma adolescente paquistanesa que mora com sua família em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ela tem um cotidiano comum, mas, ao sofrer um ataque inumano, ganhará a habilidade de transmutação e assumirá a identidade de Miss Marvel. O elenco terá Iman Vellani, Aramis Knight e Matt Lintz. Ainda não há detalhes sobre a data de estreia da série no Disney+.

Quando: entre junho e setembro no Disney+

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Filme será a continuação de “Pantera Negra” (2018), que conta a história do príncipe do reino de Wakanda, T’Challa (Chadwick Boseman). Ele viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores, mas volta para seu país para assumir o trono.

O enredo do próximo filme, porém, ainda não foi revelado. Também não foi divulgado quem será o protagonista após o falecimento do ator Chadwick Boseman em agosto de 2020. Segundo o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, o objetivo é honrar a memória do homem que deu vida ao Pantera Negra.

Quando: 11 de novembro nos cinemas

Cavaleiro da Lua

Marc Spector é um mercenário com um distúrbio que faz com que assuma múltiplas personalidades. Ele, por exemplo, é o taxista Jake Lockley, ao mesmo tempo que também é o milionário Steven Grand. Com suas próprias versões de si mesmo, consegue enfrentar o submundo do crime e investigar casos que lhe interessam. Mas ele vai se tornar um canal para Khonshu, um deus egípcio da Lua. Por causa disso, tornará-se o Cavaleiro da Lua.

Quando: sem data de estreia; no Disney+

She-Hulk

O novo conteúdo focará em “She-Hulk”, uma das personagens dos quadrinhos da Marvel. Nas histórias, ela integrou vários grupos de super-heróis, como o Quarteto Fantástico e até os Vingadores.

Sem enredo confirmado, a série exclusiva do streaming da Disney terá Kat Coiro como produtora executiva. Data de lançamento também não foi divulgada.

Quando: sem data de estreia; no Disney+

Guardiões da Galáxia: Especial de Natal

A história do especial de Natal do “Guardiões da Galáxia” ainda não tem enredo oficial, mas especula-se que haverá ligações com o filme “Guardiões da Galáxia Vol. 3”, marcado para estrear em 2023. Nas redes sociais, o diretor James Gunn também revelou que a produção que chegará ao Disney+ vai apresentar um personagem inédito no Universo Cinematográfico da Marvel.

Quando: sem data de estreia; no Disney+



