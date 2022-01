Fortnite receberá evento com modo sem construção, diz criador de conteúdo

Fortnite ganhará um novo modo de jogo sem a habilidade de construir, onde os jogadores poderão apenas atirar e se esconder em itens já existentes no cenário. A informação foi divulgada por Hypex, criador de conteúdo conhecido por adiantar novidades sobre Fortnite, na última quarta-feira, 29 de dezembro.

A atração seria um modo disponível em evento de tempo limitado e deve ser aplicado para as duplas, chamadas de duos no jogo. Hypex sugeriu que a novidade é interessante com a chegada do lançador de teia do Homem-Aranha, mas ponderou que os danos no ambiente devem ser reduzidos.

Essa pode ser a primeira vez que o game contaria com um modo de jogo sem construção, desde o lançamento em 2017. O evento que chegou mais próximo disso, de acordo com publicação do Globo Esporte, aconteceu em 2018, quando os jogadores poderiam jogar com materiais de construção limitados no modo Ground Game (Jogo Térreo, em português).



