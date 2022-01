Marieta Severo: "A tendência da sociedade é deixar os velhos de fora"

Aos 75 anos, Marieta Severo interpreta a Vó Noca na novela "Um Lugar ao Sol" da TV Globo. A produção teve a maior parte gravada antes de estrear em 2021 e a atriz ressalta que o trabalho foi importante para ajudá-la em meio a pandemia de Covid-19.

"Ter a salvadora Vó Noca para estudar, entrar no universo dela e encontrar os colegas foi redentor. Não sei o que seria se não tivesse a ficção para passar esse período difícil. É claro que sempre tinha a tensão do vírus circulando, mas com todas as precações e cuidados, a gente pode lidar", disse em entrevista ao jornal O Dia.

Sobre o assunto Conheça o Kep1er, novo girlgroup da quarta geração do k-pop

HBO Max em janeiro: veja lançamentos de filmes e séries no streaming

Marvel em 2022: confira filmes e séries do estúdio que estreiam neste ano

Fortnite receberá evento com modo sem construção, diz criador de conteúdo

Roberto Carlos avalia projeto em cruzeiro após surto de Covid em navio

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A artista destaca que a partir de sua personagem a novela busca debater sobre velhice. "Colocar isso em destaque é muito importante porque a tendência da sociedade é deixar os velhos de fora. E realmente a vida ensina que a gente tem algumas coisas a dizer. Acho muito sábio abrir essa discussão e valorizar a velhice", ressalta.

Na trama, Vó Noca é responsável por cuidar da neta Lara, interpretada por Andréia Horta, mas Marieta pontua que apesar de a personagem ser mais velha, a neta é muito mais careta e é a avó quem está constantemente "ampliando os horizontes e as perspectivas da neta". "Tem uma forma de se comportar fora do tradicional", acredita.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags