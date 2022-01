HBO Max em janeiro: veja lançamentos de filmes e séries no streaming

O HBO Max anunciou os conteúdos que chegarão ao seu catálogo em janeiro. Com mais de 40 produções, haverá o lançamento da segunda temporada de “Euphoria”, que tem Zendaya e Hunter Schafer como protagonistas.

Rue Bennett é uma adolescente que enfrenta vários problemas em sua vida por causa de seu vício em drogas. Ela entra em uma clínica de reabilitação e procura uma rede de apoio, mas tem recaídas.

Enquanto isso, vive situações típicas da adolescência: os conflitos familiares, as descobertas amorosas, o excesso de exposição nas redes sociais e vários tipos de violência. Ela também conta a história das pessoas ao seu redor, que passam por adversidades diferentes.

Um recente lançamento dos cinemas, “Matrix Ressurrections”, também estará disponível neste mês. Dirigido por Lana Wachowski, o enredo dá continuidade à franquia que conquistou os fãs de ficção científica na década de 1990. Longa mostra um programador que se vê preso em uma ilusão criada por um sistema de inteligência artificial.

Outro título é “King Richard: Criando Campeãs”, de Reinaldo Marcus Green. Richard Williams é um pai que assume a responsabilidade de criar suas duas filhas para se tornarem atletas do tênis.

Impulsionado por sua visão de futuro e por sua educação não convencional, ele traça um plano para tirar Vénus e Serena Willams das ruas do bairro em que vive e encaminhá-las para o esporte.

O HBO Max ainda adicionará a série "Peacemaker", um spin-off de "O Esquadrão Suicida" (2021). Após os eventos do filme, revela as origens do personagem Pacificador, interpretado por John Cena, e as missões que precisa enfrentar no dia a dia.

HBO Max em janeiro

01/01

- Young Justice (temporadas 1 e 2)

07/01

- Search Party (temporada 5)

- King Richard

09/01

- Euphoria (temporada 2)

- The Righteous Gemstones

11/01

- Naomi (temporada 1)

12/01

- Superman e Lois (temporada 2)

13/01

- Pacificador (temporada 1)

16/01

- Alguém em Algum Lugar

Outros lançamentos

- Matrix Ressurrections

- Onda Boa com Ivete

- Campeonato Paulista 2022

- Júpiter

- Legacy of Lies

- Ride the Eagle

- A Vida é Agora

- Freddy Vs. jason

- Cobra - O Braço Forte da Lei

- Alvin e os Esquilos

- O Fantástico Sr. Raposo

- Zodíaco

- No Limite do Amanhã

- 12 Indomáveis

- O Exorcista

- Moneybalt: Jogada de Risco

- Injustice

- We Baby Bears

- As Meninas Superpoderosas

- Mucha Lucha

- A Idade Dourada

- The Heirs

- The Fall Out

- Ray Donovan

- One Captain

- Manifest (temporada 3)

- Gomorra (temporada 5)

- Detective Conan: Dimensional Sniper

- Detective Conan: The Fist of Blue Sapphire

- Doraemon: Nabit’as New Great

- Adventures Into Thw Underworld

- Doraemon: In nobita and The Steel Troops: The New Age

- Okko’s Inn

- Megalo Box

- Cowboy Bepob: O Filme



