Roberto Carlos avalia projeto em cruzeiro após surto de Covid em navio

O projeto Emoções 2022 estava previsto para acontecer em março no MSC Preziosa, mesmo navio que registrou 28 casos de Covid no último domingo

Após o surto do Covid-19 em cruzeiros, o cantor Roberto Carlos está avaliando se irá dar continuidade ao projeto Emoções 2022. O cantor iria realizar uma apresentação dentro do navio MSC Preziosa, do grupo MSC Cruzeiros, em março, mas aguarda uma reunião com a empresa para discutir a situação.

No último domingo, 2 de janeiro, o mesmo navio atracou no porto do Rio de Janeiro, registrando 28 pessoas infectadas pela Covid-19. De acordo com informações da Anvisa, eram 26 passageiros e 2 tripulantes. Apesar disso, a agência autorizou novos embarques, mas ressaltou que "não há garantia futura de novos embarques, que dependem de futuras investigações".

Sobre o assunto Nando Reis e Hungria Hip Hop se apresentam em Fortaleza nesta sexta, 7

Conheça o Kep1er, novo girlgroup da quarta geração do k-pop

HBO Max em janeiro: veja lançamentos de filmes e séries no streaming

Marvel em 2022: confira filmes e séries do estúdio que estreiam neste ano

Fortnite receberá evento com modo sem construção, diz criador de conteúdo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esse é o terceiro navio a registrar surto de Covid. A embarcação Costa Diadema teve suas atividades interrompidas pela Anvisa no dia 30 de dezembro, após registrar 68 casos. A viagem tinha data de conclusão apenas no dia 3. Outra embarcação do MSC Cruzeiros, o MSC Splendida também foi interrompido após o registro de 78 pessoas infectadas.

Com esses resultados, a assessoria do cantor se pronunciou: "Nesse exato momento, estamos aguardando a MSC marcar uma reunião para o grupo conversar". A equipe também garantiu que o projeto irá seguir "o que Roberto faz e fez durante toda a pandemia: seguir as orientações das autoridades sanitárias".

A expectativa é que o projeto Emoções 2022 seja realizado normalmente, entre os dias 11 e 15 de março. Os pacotes custam a partir de R$ 4.176 por pessoa, mas há lista de espera para todas as categorias de acomodação.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.



Tags