Conheça o Kep1er, novo girlgroup da quarta geração do k-pop

O Kep1er estreou nesta segunda-feira, 3 de janeiro, com o videoclipe "Wa Da Da", que já reúne mais de quatro milhões de visualizações no Youtube

Uma das novas promessas da quarta geração do k-pop acaba de fazer sua estreia na indústria fonográfica. Nesta segunda-feira, 3 de janeiro, o girlgroup Kep1er lançou a música “Wa Da Da”, que reúne mais de quatro milhões de visualizações no Youtube em menos de 12 horas.

O grupo feminino, agenciado pelas empresas Wake One Entertainment e Swing Entertainment, também divulgou o EP “First Impact”, que está disponível em todas as plataformas digitais. Entre as faixas, estão “See The Light” e “MVSK”.

O Kep1er ainda bateu um recorde ao se tornar o girlgroup da Coreia do Sul com mais vendas de um álbum de debut em seu primeiro dia no Hanteo, uma das maiores lojas para os charts sul-coreanos. Elas ultrapassaram Aespa, Ive, Iz*one e Blackpink.

O grupo é formado por nove jovens: Yujin, Xiaoting, Mashiro, Chaehyun, Dayeon, Hikaru, Huening Bahiyyih, Youngeun e Yeseo. Elas foram selecionadas por meio do reality show “Girls Planet 999”.

O programa, realizado pela emissora de televisão Mnet, foi exibido durante 99 dias e contou com votação aberta ao público global. Durante os episódios, trainees competiam em provas e entre si para ter a chance de debutar.

Conheça as integrantes

Yujin

A líder Yujin é a mais velha entre as integrantes. Ela, que já fez parte do grupo CLC, ficou na terceira posição durante o reality show.

Xiaoting

Nona classificada, a chinesa Xiaoting já tinha participado de outro programa de sobrevivência na China, o Produce Camp 2020.

Mashiro

Considerada a vice-líder do Kep1er, a japonesa Mashiro treinava com a empresa JYP Entertainment, uma das maiores empresas de k-pop, e estava cotada para entrar no Itzy.

Chaehyun

Ela obteve o primeiro lugar no programa e será uma das vocalistas principais. Treinou com a SM Entertainment por quatro anos antes de debutar no Kep1er.

Dayeon

Daeyon ficou em quarto lugar e nasceu em Seul, capital da Coreia do Sul. Ela já tinha participado de outro reality show de sobrevivência, o Produce 48.

Hikaru

Rapper e dançarina, Hikaru permaneceu na sétima posição no fim do Girl’s Planet 999. Ela se destacou por suas performances de dança.

Huening Bahiyyih

Huening Bahiyyih nasceu no Havaí. Ela é filha de mãe coreana e irmã mais nova de Huening Kai, do grupo TXT, gerenciado pela Big Hit Music.

Youngeun

A sul-coreana Youngeun é especialista em danças de boygroups e hip-hop. Ela é uma das rappers do grupo.

Yeseo

Yeseo é a mais nova do Kep1er. Nascida em 2005, fez parte do grupo infantil CutieL e também do Busters Beta.



