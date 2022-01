Nando Reis e Hungria Hip Hop se apresentam em Fortaleza nesta sexta, 7

O Nando Reis e o Hungria Hip Hop marcam presença em Fortaleza nesta sexta-feira, 7. Os artistas se apresentarão na Arena Barong, na Praia do Futuro, e abrem a temporada de shows nacionais durante as férias de janeiro da capital cearense.

O primeiro volta à Cidade com sua nova turnê “Nando Hits”, que tem o objetivo de resgatar os principais sucessos de sua carreira que percorre mais de quatro décadas. No repertório, há as canções “O Segundo Sol”, “Relicário”, “All Star” e “Luz dos Olhos”. Também cantará alguns de seus trabalhos feitos em parceria com outros músicos, como “Dois Rios”, “Na Estrada” e “Onde Você Mora”.

Já o rapper, que obteve grande repercussão nacional por meio da internet, apresenta suas obras populares: “Dubai”, “Lembranças”, “Um Pedido”, “Coração de Aço” e outras. Ele, que reúne mais de 12 milhões de inscritos em seu canal do Youtube, costuma retratar o cotidiano dos jovens brasileiros em suas produções.

Os dois participam do mesmo evento: “VibeBoa Barong”, que também contará com o cantor cearense Igor Montenegro. Os ingressos, que variam de R$ 80 e R$ 220, podem ser adquiridos no site do Efolia e nas lojas Barong Surf Club e Maresia.

Sobre o assunto Com Enhypen, Kep1er, Woozi e Moonbyul, veja lançamentos do k-pop em janeiro

Em show, Claudia Leitte fica em silêncio quando plateia grita "Fora Bolsonaro"

"VibeBoa Barong", com Nando Reis, Hungria e Igor Montenegro

Quando: sexta-feira, 7 de janeiro, às 21 horas

Onde: na Arena Barong (avenida Zezé Diogo, 5.700 - Praia do Futuro)

Quanto: de R$ 80 a R$ 220, no site do Efolia e nas lojas físicas Barong Surf Club e Maresia



