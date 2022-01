Bebê do Nirvana: Processo por exploração sexual é rejeitado na justiça

A Justiça da Califórnia rejeitou o processo movido por Spencer Elden contra a banda Nirvana. Aos 30 anos, ele acusou o grupo de exploração sexual por conta do uso de uma foto sua, quando tinha quatro meses de idade, como capa do álbum "Nevermind". Na imagem em questão, Spencer aparece nu nadando em direção a uma nota de 1 dólar.

Os advogados de Spencer apontavam que houve "exploração sexual infantil comercial, desde quando Elden era menor de idade até os dias atuais" e que a imagem fez com que Spencer se assemelhasse a "um trabalhador do sexo - agarrando-se por uma nota de um dólar". O processo tinha 15 réus, incluindo membros da banda, Courtney Love (viúva do ex-vocalista da banda, Kurt Cobain) e a gravadora responsável pelo lançamento e distribuição do disco nas últimas 3 décadas. Spencer chegou a pedir uma indenização de US$ 150 mil (cerca de R$ 850 mil) de cada uma das partes envolvidas no caso.

Sobre o assunto Marvel em 2022: confira filmes e séries do estúdio que estreiam neste ano

Fortnite receberá evento com modo sem construção, diz criador de conteúdo

Roberto Carlos avalia projeto em cruzeiro após surto de Covid em navio

Marieta Severo: "A tendência da sociedade é deixar os velhos de fora"

Xamã alcança 1º lugar do Brasil e entra no Top 50 global

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No mês passado, a banda pediu o arquivamento do processo, alegando que os argumentos de Elden não tinham nenhum mérito. "A alegação de Elden de que a fotografia na capa do álbum Nevermind é 'pornografia infantil' não parece séria", afirmaram os advogados do grupo. Eles apontaram que se fosse seguida a teoria de Spencer, qualquer pessoa que tivesse uma cópia do disco "seria culpada pelo crime de posse de pornografia infantil".

A defesa ainda ressaltou que em diversas ocasiões Spencer destacou o fato de ser "bebê do Nirvana". "Ele já refez a fotografia muitas vezes, tatuou o título do álbum, participou de um talk show fazendo uma paródia de si mesmo e usando um macacão em tom nude, autografou capas de cópias do álbum colocados à venda no eBay e usou esse contexto para tentar sair com mulheres", pontuaram.

A defesa de Elden poderia responder o pedido de anulação da ação até o dia 30 de dezembro de 2021, mas perdeu o prazo.

A história por trás da foto:

Um dos encartes de CD's mais emblemáticos da banda (Foto: EDIMAR SOARES)



Lançado em 24 de setembro de 1991, "Nevermind" contou com diversos ensaios fotográficos para definir quem seria o bebê da capa do disco. A maior parte dos bebês eram meninas, mas Spencer foi o escolhido. Inclusive, seu pai era amigo do fotógrafo.

Ao longo de sua vida, Spencer já havia recriado a imagem. Em 2001, ele repetiu a cena em uma matéria da revista "Rolling Stone". Em 2008, a MTV divulgou uma outra releitura de Spencer, usando um calção de banho enquanto nadava em direção a nota de 1 dólar. Ele chegou a dizer: "era estranho pensar que tanta gente já me viu pelado – me sinto como a maior estrela pornô do mundo". No aniversário de 25 anos do álbum, ele recriou o ensaio mais uma vez para o jornal New York Post.

No entanto, após iniciar o processo, Spencer afirmou que não foi pago pela foto da capa e que seus pais não assinaram uma autorização de direito de imagem. Informações anteriores haviam constatado que os pais de Elden receberam US$ 250 na época para o ensaio exclusivo.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte



O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.



Tags