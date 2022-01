Em show, Claudia Leitte fica em silêncio quando plateia grita "Fora Bolsonaro"

O silêncio da cantora Claudia Leitte diante de manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) em seu show repercutiu nas redes sociais. A apresentação ocorreu no último dia 1º, em Natal (RN). Em determinado momento, fãs entoaram o grito de “Fora, Bolsonaro”, mas a artista baiana pareceu ignorar o canto de protesto do público contra o presidente.

Os fãs de Cláudia leitte fazendo o grito de guerra contra o Bolsonaro no show de hj, eles esperaram uma reação dela tipo "tá baixinho" e ganharam o "silêncio" da fav como resposta KKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/4QwphM27Wd — ✨ (@razaoveveta) January 2, 2022





A postura da cantora rendeu críticas na internet. Usuários do Twitter comentaram sobre a atitude da artista e um internauta até falou estar decepcionado.



Todos os artistas nos shows puxavam e apoiavam forabolsonaro. Claudia Leitte desconversou e logo jogou uma música em cima. Show mto bom, mas decepção. — Adan Vidal (@AdanVidal11) January 3, 2022

Essa não foi a primeira vez em que manifestações contra Bolsonaro surgiram durante apresentações musicais. Recentemente, em dezembro, Gusttavo Lima e Ivete Sangalo também passaram por essa situação. Enquanto Lima ignorou o clamor, Sangalo incentivou os xingamentos ao presidente. Pocah também apoiou os protestos em um show de celebração do Ano Novo.

Em novembro, Leitte foi atacada por apoiadores e filhos de Jair Bolsonaro nas redes sociais após realizar um show com aglomeração em São Paulo (SP). No Twitter, a hashtag “#ClaudiaLeitteGenocida” foi posta nos assuntos mais comentados da rede social, grande parte impulsionada por admiradores do presidente.

Internautas chegaram a chamá-la de “hipócrita” por ter defendido o movimento “Fique em Casa” no ápice da pandemia e ter feito a apresentação.



