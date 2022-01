Netflix divulga lista de doramas que chegarão ao streaming em 2022

19 títulos estarão disponíveis na Netflix em 2022. Alguns deles serão "Beauty Inside", "My Unfamiliar Family" e "The Cursed"

Os dorameiros de plantão já podem pegar a agenda de 2022 para anotar os lançamentos dos k-dramas desse ano na Netflix. A plataforma de streaming divulgou as produções sul-coreanas que chegarão ao seu catálogo nos próximos meses.

“Vou ter muito k-drama em 2022, sim! E isso aqui nem é tudo. Dorameiras e dorameiros, esse ano é nosso”, anunciou. Logo em seguida, avisou: “algumas datas e títulos podem mudar, então, por favor, não me xinguem. Eu prometo avisar aqui se isso for acontecer”.

No total, 19 títulos foram anunciados. Uma das estreias mais próximas é “Beauty Inside”, marcada para o dia 1º de fevereiro. No enredo, Han Se-Kye (Seo Hyun-Jin) é uma atriz famosa que precisa desparecer por uma semana todos os meses, porque muda completamente de aparência.

Durante esse período, ela pode se tornar um empresário de meia-idade, por exemplo. Em um determinado momento, conhece Seo Do-Jae (Kee Min-Ki), um executivo de uma companhia aérea que sofre de prosopagnosia, a incapacidade de reconhecer rostos. Ele consegue esconder isso por decorar as personalidades de quem se relaciona.

Também haverá “Flower Of Evil”, marcada para setembro. Na história, Bae Hee-sung (Lee Joon-gi) é um homem que esconde seu passado da esposa e detetive Cha Ji-won (Moon Chae-won). Eles parecem uma família perfeita, mas a mulher começa a investigar uma série de assassinatos e será confrontada com a realidade de seu marido.

Outra obra audiovisual será “Clean With Passion for Now”. Jang Seonk-kyul é rico e bonito, mas sofre de misofobia, uma condição que lhe faz ser obcecado por limpeza. Entretanto, ele conhece Gil Oh-sol (Kim Yoon-jung), uma mulher contratada recentemente na mesma empresa que o protagonista e que não se importa tanto em deixar as coisas limpas.

K-dramas na Netflix

01/02

- Beauty Inside

01/03

- Clean With Passion For Now

- Misty

- My ID is Gangnam Beauty

- Sky Castle

18/03

- The Cursed

05/04

- Black Dog

15/06

- When My Love Blooms

03/07

- Oh My Baby

22/07

- My Unfamiliar Family

24/09

- Flower of Evil

12/10

- Missing

26/11

- Birthcare Center

Em breve

- Business Proposal

- Tomorrow

- Weird Attorney Woo

- Yaksha: Ruthless Operations

- Twenty Five Twenty One

- Return



