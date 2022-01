Covid-19 entre famosos: Maisa, Preta Gil, Ronaldo e mais; veja lista

Após o surgimento da variante ômicron, diversos lugares do mundo estão enfrentando o aumento de casos de Covid-19. No Brasil, a situação não é diferente e, durante as festas de fim de ano, diversos famosos revelaram ter testado positivo para a doença.

Maísa

Por meio das redes sociais, Maísa Silva informou que ela e seus pais testaram positivo para Covid-19. Com sintomas leves, a apresentadora passou a virada do ano em casa, isolada com os pais. "Pronta pra ver 2022 chegar diretamente da sala da minha casa hahaha", brincou.

Xanddy

Na última quarta-feira (29/12), o vocalista do Harmonia do Samba revelou que tinha sido contaminado com a doença, mesmo após ter recebido três doses da vacina. Ele chegou a ser questionado por um internauta: "Você toma três doses, adoece e ainda confia na vacina?". "Sim, porque a vacina não quer dizer que você não vai pegar a Covid, mas que ela vai diminuir bastante o risco de agravar a situação da doença. Vocês precisam abrir a cabeça, gente", declarou Xanddy. "Prestem atenção: a gente tem Deus, que a gente confia e esse é incontestável. E a gente tem a Ciência. A gente não pode ir contra a Ciência mundial", declarou.

Preta Gil

Após sentir cansaço e incômodo na garganta, Preta Gil decidiu se isolar e fazer o teste da Covid, que deu positivo. Essa é a segunda vez que a cantora foi infectada pela doença. Através das redes sociais, ela ressaltou a importância de manter os cuidados e tomar a dose de reforço. "Testei positivo para o Covid-19 pela segunda vez, mas estou bem! Aproveito para reforçar a importância da vacinação que ajuda muito a diminuir as chances de sintomas severos do vírus e complicações! Se cuidem!", escreveu na legenda da publicação.

Ronaldo Fenômeno

O Cruzeiro informou que Ronaldo Fenômeno testou positivo para Covid-19, por conta disso, ele não participou das comemorações de 101 anos do time. "O mais importante é que estou vacinado, seguirei os protocolos de isolamento e, ao fim dele, espero estar 100% recuperado para retomar a agenda", declarou o ex-jogador.

Caetano Veloso

O cantor e sua esposa Paula Lavigne informaram próximo ao fim do ano que estavam com a doença. "Estamos bem e atribuímos isso ao fato de estarmos vacinados. O importante é que quem pode deve fazer o teste. E sobretudo que todos se vacinem com as três doses. A pandemia não acabou e a nova variante é muito contagiosa. Inaceitável que o governo federal atrapalhe o programa aprovado pela Anvisa da vacinação de crianças. Que o Estado brasileiro se livre desse governo", declararam através do Instagram.

Jorge e Mateus

Em nota a equipe da dupla declarou: "Comunicamos que a dupla Jorge e Mateus, por meio de exames, foram diagnosticados com diferentes quadros virais. Jorge, com análise final de exame como 'inconclusivo', permaneceu em observação e afastamento. Mateus, que manifestou sintomas leves no dia 19 de dezembro, mantém o isolamento em sua casa desde a positivação do resultado de Covid-19".

Marcelo Serrado



O ator também havia recebido a dose de reforço, mas acabou sendo infectado pela doença. No entanto, ressaltou a importância do imunizante e incentivou os seguidores a se vacinarem.

Mariano

O integrante da dupla sertaneja Munhoz e Mariano também testou positivo após o natal. Por conta disso, os artistas precisaram cancelar um show no dia 1º de janeiro, no interior de São Paulo.

Kevinho

O funkeiro revelou através das redes sociais que ele e toda sua família foi diagnosticada com Covid-19. "Eu estou quase 100%, só com um pouco de tosse. Meu pai também, se recuperando super bem, com poucos sintomas. Infelizmente hoje recebemos a notícia que minha mãe e a Gabi testaram positivo para Covid-19. Com sintomas bem leves, já estão de repouso, se cuidando", afirmou.

Gabriela

Após retirar "Pugliese" do nome artístico, Gabriela informou que foi infectada com a doença pela segunda vez. "Fiz o (exame) PCR, porque teria que levar que, teoricamente, amanhã eu viajaria pra fora do Brasil. E o meu foi detectado Covid-19. Fiz três vezes o teste para ter certeza. Deu positivo e eu não estou sentindo absolutamente nada. Zero sintomas", explicou.

