Tatá Werneck ganha prêmio de melhor humorista e homenageia Paulo Gustavo

A humorista e apresentadora Tatá Werneck venceu a categoria "Humor - Troféu Paulo Gustavo" no Melhores do Ano da Globo

Tatá Werneck ganhou o prêmio de melhor humorista na categoria “Humor - Troféu Paulo Gustavo” durante a premiação “Melhores do Ano”, da TV Globo, neste domingo, 2 de janeiro.

“Eu tô sentindo tantas coisas. É a primeira vez que ganho um prêmio como humorista. Eu nunca tinha ganhado. Já ganhei como atriz e apresentadora, mas, como humorista, nunca tinha ganhado. Eu tô muito feliz de estar representando minha categoria”, agradeceu.

Em seu discurso, ela homenageou o amigo Paulo Gustavo, que faleceu em maio deste ano por causa de consequências da Covid-19. “Como eu disse, é muito inacreditável o Paulo Gustavo não ter ganhado um prêmio como humorista. Eu trocaria qualquer prêmio para estar concorrendo ao lado do Paulo e perdendo para ele, porque ele era o melhor”, afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Ele sempre dizia que, se ele ganhasse, ele falaria sobre a importância do humor, sobre como o humor ainda é discriminado, como ele é visto como um primo pobre da interpretação. Como se nunca fosse suficiente, como se você fizesse humor e faltasse alguma coisa”, continuou.

“Então, nesse momento, em que nossa cultura também é muito discriminada, jogada de escanteio, pouco incentivada, é quase um crime querer fazer cultura no Brasil. Esse prêmio eu dedico às pessoas que permanecem fazendo arte e ao Paulo Gustavo. Esse prêmio é certamente seu, eu vou só guardar na minha casa”, finalizou.

Em novembro deste ano, a Globo trocou o nome da categoria “Humor” no Melhores do Ano para “Troféu Paulo Gustavo” com o objetivo de homenagear o humorista.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto "Turma da Mônica - Lições" estreia com foco no amadurecimento do quarteto

Férias no Dragão do Mar: confira programação cultural da semana

Mulheres no cinema: 12% dos filmes mais populares de 2021 são de diretoras

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags