Especial de Harry Potter será corrigido após gafe com Emma Watson

Lançado no primeiro dia de 2022, a produção cometeu um erro ao usar uma foto de outra atriz e se referir a Emma Watson, que interpretou Hermione na saga

No dia 1º de janeiro, estreou no HBO Max a "Comemoração de 20 anos de Harry Potter: De Volta

a Hogwarts". A produção reuniu parte do elenco, como Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, mas um erro envolvendo a atriz de Hermione ganhou repercussão nas redes sociais.



Logo no início, aos 5 minutos e 52 segundos, os atores relembram o sucesso do primeiro livro, quando aparece Emma Watson. "Eu acho que deveria ter uns 8 anos quando lançou o primeiro livro [do 'Harry Potter']", afirma na cena. Nesse momento, aparece uma foto que seria supostamente Emma quando era criança, usando orelhas de Minnie Mouse e sentada à mesa enquanto fazia uma refeição. O problema é que a foto na verdade é de outra Emma.

Compartilhada em 2012 no Instagram, a menina da foto é a atriz Emma Roberts, sobrinha de Julia Roberts e conhecida pelos trabalhos nas séries "American Horror Story" e "Scream", além dos filmes "Aquamarine" e "A Garota Mimada".

Até o momento, as duas atrizes não comentaram a confusão, mas a produção já admitiu o erro e informaram que em breve o trecho será corrigido. "Bem observado, fãs de Harry Potter. Vocês chamaram nossa atenção para um erro de edição de uma fotografia rotulada erroneamente. Nova versão em breve", declarou.

