Domingo Maior hoje, 2: qual filme vai passar neste domingo, na TV Globo?

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 2 de dezembro (02/01). Longa começa no fim da noite, após o Fantástico, na programação da TV Globo

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 2 de janeiro (02/01), na programação da TV Globo, no fim da noite, às 23 horas e 50 minutos (horário de Brasília). Trata-se de 'Momentum'.

Com os atores Morgan Freeman, James Purefoy e Olga Kurylenko no elenco, o longa é dirigido por S. Stephen Campanelli e será exibido logo depois do programa Fantástico.

Alex, uma misteriosa ladra, é intimada por seu ex-parceiro para um último golpe. Mas, rapidamente ela descobre que não foi chamada apenas para roubar os diamantes.

Um assassino brutal está a sua caça e agora ela deve descobrir as mentiras por trás do assalto e os segredos dos homens que fizeram dela um alvo.

Veja trailer

Filme do Domingo Maior hoje, 2

Momentum

Quando: Hoje, domingo, 2 de janeiro (02/01), às 23 horas e 50 minutos

Onde: No canal aberto da Globo

