Filme brasileiro "Deserto Particular" fica de fora do Oscar; veja pré-lista

Filme brasileiro “Deserto Particular”, do baiano Aly Muritiba, não está mais na disputa por um Oscar na categoria de “Melhor Filme Internacional”. O longa-metragem havia sido escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para competir à premiação, considerada uma das maiores do cinema mundial.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou algumas das obras que estão na pré-lista. Na lista internacional, há produções de países como México, Panamá, Espanha, Itália, Japão, Itália, Irã, Alemanha e Finlândia.

O Oscar ainda divulgou outras categorias: “Melhor Documentário”, “Melhor Documentário de Curta-Metragem”, “Melhor Maquiagem e Penteados”, “Melhor Banda Sonora”, “Melhor Canção Original”, “Melhor Curta-Metragem de Animação”, “Melhor Curta-Metragem em Live Action”, “Melhor Mixagem de Som” e “Melhores Efeitos Visuais”.

Na competição dos documentários, há “Billie Eilish: The World's a Little Blurry”, dirigido por R.J. Cutler e disponível no Apple TV. Obra mostra a trajetória da cantora e compositora Billie Eilish durante o período de gravação e divulgação de seu primeiro álbum.

Também há “The First Wave”, de Matthew Heineman. Filme acompanha o cotidiano de um hospital na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, durante sua luta contra a pandemia do Covid-19.

Ainda abordando o coronavírus, outra produção documental é “In The Same Breath”, de Nanfu Wang, que revela a origem e o processo de propagação da doença desde seus primeiros dias em Wuhan, cidade da China, até sua disseminação em outros países.

Os indicados finais das categorias serão anunciados no dia 8 de fevereiro de 2022. O evento está marcado para acontecer no dia 27 de março.

Pré-lista de indicados ao Oscar 2022

Melhor Filme Internacional

- “Great Freedom”

- “Playground”

- “Lunana: A Yak in the Classroom”

- “Flee”

- “Compartment No. 6”

- “I’m Your Man”

- “Lamb”

- “A Hero”

- “The Hand of God”

- “Drive My Car”

- “Hive”

- “Prayers for the Stolen”

- “The Worst Person in the World”

- “Plaza Catedral”

- “The Good Boss”

Melhor Documentário

- “Ascension”

- “Attica”

- “Billie Eilish: The World’s a Little Blurry”

- “Faya Dayi”

- “The First Wave”

- “Flee”

- “In the Same Breath”

- “Julia”

- “President”

- “Procession”

- “The Rescue”

- “Simple as Water”

- “Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)”

- “The Velvet Underground”

- “Writing with Fire”

Melhor Documentário de Curta-Metragem

- “Águilas”

- “Audible”

- “A Broken House”

- “Camp Confidential: America’s Secret Nazis”

- “Coded: The Hidden Love of J. C. Leyendecker”

- “Day of Rage”

- “The Facility”

- “Lead Me Home”

- “Lynching Postcards: “Token of a Great Day””

- “The Queen of Basketball”

- “Sophie & the Baron”

- “Takeover”

- “Terror Contagion”

- “Three Songs for Benazir”

- “When We Were Bullies”

Melhor Maquiagem e Penteados

- “Coming 2 America”

- “Cruella”

- “Cyrano”

- “Dune”

- “The Eyes of Tammy Faye”

- “House of Gucci”

- “Nightmare Alley”

- “No Time to Die”

- “The Suicide Squad”

- “West Side Story”

Melhor Banda Sonora

- “Being the Ricardos”

- “Candyman”

- “Don’t Look Up”

- “Dune”

- “Encanto”

- “The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun”

- “The Green Knight”

- “The Harder They Fall”

- “King Richard”

- “The Last Duel”

- “No Time to Die”

- “Parallel Mothers”

- “The Power of the Dog”

- “Spencer”

- “The Tragedy of Macbeth”

Melhor Canção Original

- “So May We Start?”, de “Annette”

- “Down To Joy”, de “Belfast”

- “Right Where I Belong”, de “Brian Wilson: Long Promised Road”

- “Automatic Woman”, de “Bruised”

- “Dream Girl”, de “Cinderella”

- “Beyond The Shore”, de “CODA”

- “The Anonymous Ones”, de “Dear Evan Hansen”

- “Just Look Up”, de “Don’t Look Up”

- “Dos Oruguitas”, de “Encanto”

- “Somehow You Do”, de “Four Good Days”

- “Guns Go Bang”, de “The Harder They Fall”

- “Be Alive”, de “King Richard”

- “No Time To Die”, de “No Time to Die”

- “Here I Am (Singing My Way Home)”, de “Respect”

- “Your Song Saved My Life”, de “Sing 2”

Melhor Curta-Metragem de Animação

- “Affairs of the Art”

- “Angakusajaujuq: The Shaman’s Apprentice”

- “Bad Seeds”

- “Bestia”

- “Boxballet”

- “Flowing Home”

- “Mum Is Pouring Rain”

- “The Musician”

- “Namoo”

- “Only a Child”

- “Robin Robin”

- “Souvenir Souvenir”

- “Step into the River”

- “Us Again”

- “The Windshield Wiper”

Melhor Curta-Metragem em Live Action

- “Ala Kachuu - Take and Run”

- “Censor of Dreams”

- “The Criminals”

- “Distances”

- “The Dress”

- “Frimas”

- “Les Grandes Claques”

- “The Long Goodbye”

- “On My Mind”

- “Please Hold”

- “Stenofonen”

- “Tala’vision”

- “Under the Heavens”

- “When the Sun Sets”

- “You’re Dead Helen”

Melhor Mixagem de Som

- “Belfast”

- “Dune”

- “Last Night in Soho”

- “The Matrix Resurrections”

- “No Time to Die”

- “The Power of the Dog”

- “A Quiet Place Part II”

- “Spider-Man: No Way Home”

- “tick, tick...BOOM!”

- “West Side Story”

Melhores Efeitos Visuais

- “Black Widow”

- “Dune”

- “Eternals”

- “Free Guy”

- “Ghostbusters: Afterlife”

- “Godzilla vs. Kong”

- “The Matrix Resurrections”

- “No Time to Die”

- “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”

- “Spider-Man: No Way Home”



