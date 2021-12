"Linhas da Serra": Projeto incentiva turismo em Guaramiranga

Quem caminhar por Guaramiranga pode encontrar empreendedores em áreas ainda pouco exploradas da região. Essas pessoas permanecem em uma rota, nas ruas, e oferecem os mais variados produtos e atrações. Há artesãos de cipó, crocheteiras, bordadeiras, músicos e áreas de gastronomia para aproveitar de pratos típicos do Nordeste até cafés. A ação faz parte do “Linhas da Serra”.

O projeto é uma realização da Prefeitura de Guaramiranga, por meio da Secretaria do Turismo, em parceria com o Sebrae Ceará. O objetivo é incentivar o conhecimento dos visitantes acerca de outros lugares pouco visitados da serra.

Entre julho e dezembro deste ano, o trabalho foi pensado com artistas, artesãos e outros empreendedores que se beneficiariam da ação. Após esse período de planejamento, as atividades iniciaram em dezembro.

A segunda fase do “Linhas da Serra” está prevista para acontecer em janeiro de 2022. No próximo mês, haverá o foco no desenvolvimento da economia criativa, nos programas de formação na área cultural e no incentivo à criação de calendários de pequenos eventos.

