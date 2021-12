Em janeiro, Marina Sena e BaianaSystem fazem shows em Fortaleza

A cantora Marina Sena e a banda BaianaSystem são atrações confirmadas no Festival Zepelim de Música e Artes, que acontece em janeiro, na Barraca Santa Praia

Marina Sena e BaianaSystem se apresentam em Fortaleza no próximo mês. Os dois são atrações confirmadas no Festival Zepelim de Música e Artes, que acontece no dia 22 de janeiro, na barraca Santa Praia.

Os ingressos, que estão disponíveis no site da Bilheteria Virtual e presencialmente na loja Baba, variam de R$ 100 a R$ 240. O valor mais barato equivale à meia entrada, enquanto o mais alto dá direito ao lounge open bar.

Marina Sena é um dos novos destaques da música brasileira. Com seu álbum de estreia “De Primeira”, tornou-se um dos grandes sucessos das plataformas digitais. Suas músicas populares são “Por Supuesto”, “Voltei Pra Mim” e “Me Toca”.

BaianaSystem é uma banda de rock e reggae que já alcança mais de uma década de carreira. Além de ser vencedor do Grammy Latino, o grupo conta com oito discos de estúdio, sendo “OxeAxeExu” (2021) seu trabalho recente.

Os dois serão as atrações principais do Zepelim de Música e Artes, que também terá artistas locais na programação. A edição de janeiro será um evento de lançamento para o festival, que está previsto para acontecer em três cidades em agosto de 2022.

Festival Zepelim de Música e Artes

Quando: 22 de janeiro de 2022

Onde: na barraca Santa Praia (avenida Clóvis Arrais Maia, 3343)

Quanto: de R$ 100 a R$ 240, por meio da Bilheteria Virtual



